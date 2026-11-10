Nicoleta Pauliuc, din tabăra puciștilor, trei mesaje pentru Bolojan după amenințările cu excluderea

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a răspuns public, printr-o postare pe o rețea de socializare, solicitării președintelui PNL, Ilie Bolojan. Liderul partidului a acordat un termen de zece zile pentru retragerea contestațiilor din instanță. În caz contrar, semnatarii își vor pierde calitatea de membri ai grupurilor parlamentare.

Parlamentarul a transmis trei mesaje către conducerea liberală. Primul punct vizează respingerea oricărei forme de intimidare. Ea a calificat ultimatumul drept un act autoritar, mărunt și meschin.

„Am avut în viață lupte mult mai grele decât o dispută cu un președinte de partid. Am învins cancerul. Așa că va trebui să mă iertați dacă amenințările dumneavoastră nu mă impresionează”, a transmis senatoarea.

Dreptul de acces la justiție

Al doilea aspect abordat se referă la acțiunile din instanță. Nicoleta Pauliuc a subliniat importanța articolului 21 din Constituție. Această prevedere garantează liberul acces la justiție pentru toți cetățenii.

Ea a precizat că loialitatea politică nu anulează dreptul la un proces echitabil. Avocat de profesie, senatoarea a cerut ca instanța să decidă legalitatea acțiunilor partidului.

„Dacă sunteți atât de convins că noi greșim, de ce insistați să ne retragem procesele? Nu ar fi mai simplu să le câștigați?”, a transmis ea liderului PNL.

Critici asupra măsurilor fiscale

Ultimul punct aduce în discuție promisiunile electorale și mandatul parlamentar. Pauliuc a afirmat că are datoria clară să apere pacienții, familiile și mediul de afaceri.

„Când am candidat din partea PNL, în Ilfov, nu am candidat cu ajutorul lui Ilie Bolojan. Nu le-am promis oamenilor că voi ridica mâna la comandă”, a adăugat parlamentarul.

Ea a amintit deciziile recente ale guvernului condus de Ilie Bolojan. Printre acestea se numără neplata primei zile de concediu medical. Parlamentarul a menționat și reținerea CASS pentru mamele aflate în concediu maternal. De asemenea, a criticat presiunea fiscală pusă asupra companiilor românești.

„Eu m-am îndepărtat de valorile liberale sau dumneavoastră v-ați îndepărtat de oamenii pe care PNL a promis că îi reprezintă?”, a întrebat ea retoric.

În final, senatoarea a atras atenția asupra noii abordări interne. Ea a acuzat înlocuirea libertății de opinie cu o obediență strictă.

„Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertatea de a fi de acord cu șeful, problema este că dumneavoastră ați uitat. Riscați să duceți PNL pe un drum greșit”, a conchis parlamentarul.