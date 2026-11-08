Într-o primă etapă, responsabilii de contracte vor fi notificați.

„Dacă nu se va ajunge la o înțelegere cu cei cărora partidul le datorează bani, vor fi acționați semnatarii contractelor care prevăd acele clauze dezastruoase de 1% penalități pe zi”. O înțelegere ar însemna o mediere privind penalitățile între partid și contractant, o eșalaonare, au explicat sursele.

Datorii de 20 de milioane de euro

Situația datoriilor Partidului Național Liberal acumulate în urma campaniilor electorale, în special cea prezidențială din 2024 a lui Nicolae Ciucă, este de aproximativ 20 de milioane de euro (inclusiv cele către stat și diverse furnizori/televiziuni).

Liderii care s-au ocupat de campania lui Ciucă, la acel moment, au fost Dan Motreanu, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Ciprian Ciucu. Lucian Bode era secretar general al partidului.

Liberalii cu care a discutat Cotidianul în urma ședinței au precizat că responsabilitatea va pica pe cine a semnat documente ți a angajat partidul – „semnatarii ar fi trebuit să fie atenți la clauze”, au spus sursele.

Ce a spus Bolojan despre datorii

„Când am preluat partidul la finalul anului 2024, era la un final de an electoral în care s-au cheltuit foarte mulți bani și Partidul Național Liberal a rămas cu multe datorii (…) Partidul a plătit o parte dintre ele, a avut mai multe procese și a încercat să le eșaloneze”, a explicat Ilie Bolojan într-o intervenție.

„Am preluat un pasiv foarte mare. Și sigur că cei care au generat aceste datorii imense ar trebui să aibă măcar decența să tacă din gură și să intre cel puțin într-o perioadă de penitență”, a spus liderul PNL, fără să indice pe cineva.

Filialele cu datorii, în aceași situație

Sunt și patru filiale care, de asemenea, ar putea fi sancționate din cauza datoriilor: Bacău (fostul președinte Ionel Palăr), Călărași (Ciprian Pandea), Giurgiu (Toma Petcu), Ilfov (Hubert Thuma).

Liberalii care au atacat deciziile Congresului, vizați de consecințe

În același timp, liberalii care au atacat în instanță deciziile Congresului Extraordinar din vară au la dispoziție zece zile să retragă procesele, altfel vor fi dați afară din partid, adaugă sursele.

Reamintim că Tribunalul București a decis suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie, după ce facțiunea conservatoare din interiorul PNL a atacat în instanță deciziile de modificare a statutului și alegerea noii conduceri.

Acțiunea a fost deschisă de 18 reprezentanți ai aripii conservatoare din PNL, respectiv: Monica-Cristina Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Mihai Cîmpeanu, Alina-Ștefania Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Răzvan-Sorin Prișcă, Sebastian-Mihai Rusu, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț-Marian Stroe, Hubert-Petru-Ștefan Thuma, Adrian Ioan Veștea, Mihail Veștea.