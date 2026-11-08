Accident feroviar în Egipt. Cel puțin patru morți și 90 răniți

Mai multe vagoane au deraiat după ce un tren a lovit din spate un altul între staţiile Kafr Ammar şi Al-Raqqa din Giza, în apropierea capitalei Cairo, a precizat Autoritatea Naţională a Căilor Ferate din Egipt într-un comunicat, informează news.ro.

Autorităţile egiptene au declarat că zeci de ambulanţe au fost trimise pentru a transporta răniţii la spitalele din apropiere, în timp ce au fost mobilizate macarale pentru a îndepărta resturile, după ce traficul feroviar a fost întrerupt.

Reţeaua feroviară egipteană, cea mai veche din Africa şi Orientul Mijlociu, are o lungă istorie de accidente mortale, printre care şi cazul în care un tren a pierdut controlul în timp ce se apropia de gara principală din Ramses, provocând un incendiu în urma căruia au murit 25 de persoane.

Un alt accident din 2017 a avut loc pe drumul spre Alexandria, când un tren a deraiat şi s-a ciocnit frontal cu un alt tren, provocând moartea a peste 40 de persoane.