Persoanele vulnerabile pot primi ajutor pentru încălzire. Până când se depun cererile

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe durata sezonului rece, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în timp ce suplimentul pentru energie se acordă pe tot parcursul anului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței aferent sezonului rece 2026–2027, precum și suplimentul pentru energie pot fi solicitate începând cu luna octombrie.

Persoanele singure și familiile care îndeplinesc condițiile legale trebuie să depună, până la data de 20 noiembrie, cererile pentru acordarea unui ajutor pentru încălzirea locuinței și documentele justificative, pentru a putea beneficia de sprijin începând cu această lună, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Consumatorii vulnerabili pot beneficia de:

ajutor pentru încălzire , care acoperă integral sau parțial costurile pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027;

, care acoperă integral sau parțial costurile pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027; supliment pentru energie, asigurat lunar, pe tot parcursul anului.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă consumatorilor vulnerabili care utilizează energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Sprijinul se acordă pentru un singur sistem de încălzire, respectiv cel principal utilizat pentru încălzirea locuinței.

Cine poate beneficia. Condiții

De acest sprijin beneficiază persoanele singure care câștigă cel mult 2.053 de lei pe lună și familiile cu un venit de 1.380 de lei pe membru de familie.

La verificarea eligibilității sunt luate în considerare și bunurile deținute. Persoanele sau familiile care dețin bunuri din lista de excludere nu pot beneficia de ajutor.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece, în cuantum fix, în funcție de sursa de energie utilizată, după cum urmează:

30 lei/lună pentru consumul de energie electrică, prin compensare în factură;

pentru consumul de energie electrică, prin compensare în factură; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale, prin compensare în factură;

pentru consumul de gaze naturale, prin compensare în factură; 10 lei/lună pentru consumul de energie termică, prin compensare în factură;

pentru consumul de energie termică, prin compensare în factură; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, acordat titularului.

În cazul în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată, suplimentul pentru energie este în cuantum de 70 lei/lună.

Unde se depun cererile

Cererea – declarație pe propria răspundere se depune la primăria localității sau a sectorului municipiului București în care se află locuința, individual sau, după caz, prin intermediul asociației de proprietari. Formularele sunt puse la dispoziție de primării și pot fi disponibile și pe site-urile autorităților administrației publice locale.

Persoanele care doresc să beneficieze de ambele forme de sprijin trebuie să bifeze în formular atât opțiunea pentru ajutorul de încălzire, cât și pe cea pentru suplimentul pentru energie.

Suplimentar acestor forme de ajutor, consumatorii vulnerabili pot beneficia, până la data de 31 decembrie 2026, de tichetul de energie în valoare de 50 de lei pe lună, destinat achitării facturilor la energia electrică, în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2025, cu modificările și completările ulterioare. Cererea pentru acordarea tichetului se poate transmite prin intermediul aplicației EPIDS sau se poate depune la primărie.