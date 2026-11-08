UPDATE PNL a decis propunerile

Cristina Pocora, fost membru CNA și profesorul Radu Carp, au fost propuși pentru conducerea TVR, iar Diana Băciună, secretar de stat în Ministerul Culturii, pentru Societatea Română de Radiodifuziune.

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Ședința PNL a început la ora 17. Partidul va decide pe cine propune pentru Consiliile de Administrație ale TRV și Radio.

Camera Deputaților și Senatul se vor reuni marți, de la ora 12:00, în plen comun, pentru a vota componența unor noi Consilii de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Tot atunci, parlamentarii vor desemna și un consilier de conturi care să preia atribuțiile de președinte al Curții de Conturi.

Grupurile parlamentare reunite pot transmite propunerile de candidați până mâine, la ora 16:00, iar ulterior, persoanele nominalizate vor fi audiate în comisiile parlamentare de specialitate, iar acestea vor întocmi un aviz comun consultativ.

Schimbarea conducerii celor două instituții are loc în contextul în care mandatele interimare ale directorilor SRTV și SRR se apropie de final. Interimatele Sorinei Matei, la Televiziunea Română, și al lui Răzvan Dincă, la Radio România, urmează să expire săptămâna viitoare.

În aceeași ședință, Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis să trimită Comisiilor de buget solicitarea de a pregăti proiectul de hotărâre pentru desemnarea unui consilier de conturi. Acesta urmează să exercite atribuțiile președintelui Curții de Conturi.

În septembrie, jurnalista Sorina Matei a preluat interimatul TVR, pentru 60 de zile. Jurnalista a fost propusă de AUR. Decizia a fost luată de Birourile Permanente Reunite din Parlament, după decizia CCR care a lăsat-o pe Adrian Săftoiu, fosta șefă a TVR, fără mandat.

În aceeași ședință a Birourilor Permanente, Răzvan Dincă a fost numit șef interimar al Societății Române de Radiodifuziune. Răzvan Dincă a mai condus SRR între 2021 și 2025.

Decizia CCR

Curtea Constituțională a României a publicat pe 3 septembrie motivările privind deciziile de neconstituționalitate în cazul numirilor făcute de Parlament în Consiliile de Administrație ale Radioului Public și ale TVR.

CCR menționează în motivare că numirile în componența Consiliilor de Administrație din ambele instituții își încetează efectele juridice, astfel că Adriana Săftoiu și Robert Schwartz și-au pierdut funcțiile de directori.

Parlamentul a dat votul pentru membrii din Consiliile de administrație din TVR și Radio România pe 18 noiembrie 2025, iar decizia de neconstituționalitate a venit pe 29 aprilie 2026.

Curtea a constatat că numirile făcute de Parlament nu respectă „criteriul imperativ al ponderii” în Parlament, stabilit prin Legea 41.1994, „întrucât grupuri parlamentare cu pondere de peste 10% din totalul parlamentarilor au primit același număr de locuri în Consiliul de administrație al SRR/SRTV ca și un grup parlamentar cu pondere de sub 10%.