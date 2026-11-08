Incendiu puternic în Chiajna. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

O persoană are arsuri la faţă, iar alte patru au simptome specifice unui atac de panică, toate fiind asistate medical.

Elena Crangasu - senior editor
Incendiu puternic în Chiajna. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

sursa foto: news.ro

O persoană are arsuri la faţă, iar alte patru au simptome specifice unui atac de panică, toate fiind asistate medical.

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică după-amiază, în Chiajna, judeţul Ilfov, în apropierea Capitalei. Focul a cuprins două case, iar la această oră pompierii de la Bucureşti-Ilfov intervin cu mai multe autospeciale şi două echipaje SMURD. Potrivit ultimelor informaţii, o persoană are arsuri la faţă, iar alte patru au simptome specifice unui atac de panică, toate fiind asistate medical.

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov informează că la această oră intervin pentru stingerea unui incendiu produs la două case cu regim de înălţime P+1, pe strada Grigore Eremia, din Chiajna, Ilfov, informează news.ro.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă, degajări mari de fum şi cu posibilitatea propagării la vecinătăţi.

„Intervenim cu 8 de autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare si doua echipaje SMURD. Până în momentul de faţă nu avem informatii cu privire la victime”, precizează sursa citată.

Potrivit ISU-BIF, la ora transmiterii ştirii, incendiul este localizat la nivelul celor două imobile.

Potrivit lui Eduard Ştefan, reprezentant al ISU Bucureşti-Ilfov, de la momentul sosirii pompierilor la locul evenimentului, incendiul nu s-a extins la mai multe locuinţe, deşi exista iniţial pericolul de propagare a focului la vecinătăţi.

Ştefan a precizat că la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de pumn, dar în prezent este localizat şi nu mai există riscul extinderii acestuia.

Aceeaşi sursă a adăugat că până la acest moment nu au fost identificate victime sau persoane în interiorul locuinţelor.

Ştefan a mai spus că există degajări de fum şi este recomandat ca persoanele din zonă să nu inhaleze fumul, dar că până în acest moment nu s-a impus emiterea unui mesaj Ro-Alert, nefiind degajări de fum foarte dense şi intense.

La această oră, situaţia este sub control, iar pompierii lucrează la lichidarea acestuia până când nu vor mai fi efecte negative.

Purtătorul de cuvânt al ISU B-IF a explicat că pentru stingerea acestui incendiu a fost necesar un număr mai mare de maşini de intervenţie şi de pompieri. Ştefan a adăugat că alimentarea autospecialelor se face direct de la reteaua de hidranţi, aflată chiar lângă locul intervenţiei.

Reprezentanţii ISU B-IF informează că cinci persoane au fost asistate medical, dintre care una cu arsuri la faţă şi patru cu atacuri de panică.

Pompierii intervin în continuare pentru lichidarea incendiului.

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