Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a anunțat într-o postare pe Facebook că la robinetele craiovenilor curge de acum apă de izvor de munte. Edilul a spus că proiectul, promis de primari încă din 1960, a fost posibil datorită fondurilor europene. La eveniment a fost însoțită de Claudiu Manda, Eugen Teodorovici și ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Anunțul de pe Facebook

Olguța Vasilescu spune că investiția va marca viitorul pentru că viitoarea criză mondială va fi criza apei potabile.

„De astăzi, craiovenii au la robinet apă de izvor de munte! (…) Viitoarea criză mondială va fi criza apei potabile! Craiova nu mai are însă această problemă, cel puțin în următorii o sută de ani“, a spus edilul.

Cine a fost alături de primar

La eveniment, Olguța Vasilescu a fost însoțită de Claudiu Manda, de fostul ministru Eugen Teodorovici și de actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, care este craiovean.

Rolul fondurilor europene

Edilul a mai spus că, fără banii europeni, investiția nu s-ar fi putut face.

„Fără accesul la fondurile europene acest vis al Craiovei ar fi fost imposibil de realizat și se cuvine să apreciem și parteneriatul cu Comisia Europeană care a permis Craiovei să beneficieze de această conductă!“, a arătat Vasilescu.

Ideea alimentării cu apă de izvor

Primarul a explicat cum a ajuns la proiect arătând că în 2013, fostul director al companiei Apă Oltenia, Constantin Mitriță, este cel care a îndemnat-o să alimenteze orașul cu apă de izvor.

El a întrebat-o dacă vrea să rămână în istoria orașului ca unul dintre conducătorii care au construit două fântâni, la fel ca toți ceilalți, sau dacă vrea să facă ceea ce au promis toți primarii din 1960 încoace: aducțiunea Isvarna, adică alimentarea întregului oraș cu cea mai pură apă de izvor de munte, se mai arată în postare.