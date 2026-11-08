Anexele din curte, la minimum 60 de centimetri de hotar. Când îți trebuie acordul vecinului sau autorizație

Cei 60 de centimetri, un minim, nu un drept automat

Codul civil (Legea nr. 287/2009) prevede la articolul 612 că între construcții, lucrări sau plantații și linia de hotar trebuie păstrată o distanță de cel puțin 60 de centimetri.

Proprietarul poate construi pe terenul său respectând acest prag, cu condiția să nu existe alte prevederi legale sau urbanistice care să dispună altfel și să nu fie lezate drepturile vecinului, potrivit sursei antena3.ro.

Articolul rămâne aplicabil și după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Pragul de 60 de centimetri reprezintă așadar minimul general stabilit de Codul civil, fără să garanteze că orice anexă poate fi amplasată atât de aproape, iar regula trebuie pusă în legătură cu regulamentul local de urbanism și cu restul condițiilor legale.

De unde se măsoară și când contează regulamentul local

Două precizări sunt esențiale în aplicarea regulii. Prima privește punctul de referință: măsurătoarea se face de la linia de hotar, care nu coincide neapărat cu gardul existent.

Un gard ridicat greșit sau care nu urmează limita cadastrală poate duce la probleme dacă distanța e calculată pornind de la el.

A doua ține de urbanism, pentru că regulamentul local poate cere o retragere mai mare decât cea din Codul civil, iar proprietarul este obligat să o respecte pe cea valabilă pentru parcela sa.

Dacă, de pildă, regulamentul local stabilește 2 metri, prevederea de 60 de centimetri din Codul civil nu mai poate fi invocată pentru amplasarea anexei, arată sursa citată.

Sub 60 de centimetri, doar cu acordul autentificat al vecinului

Același articol 612 admite o abatere de la distanța minimă, cu condiția ca părțile să se înțeleagă printr-un înscris autentic. Cine vrea să ridice o anexă la mai puțin de 60 de centimetri de hotar are nevoie, prin urmare, de acordul vecinului autentificat la notar, o declarație scrisă de mână sau o înțelegere verbală neîndeplinind această cerință.

Acordul nu ține însă locul documentației și al procedurii de construire impuse de noul Cod al urbanismului și nu înlătură restricțiile din regulamentul local.

Chiar dacă vecinul acceptă, de exemplu, ca magazia să fie construită la 20 de centimetri de gard, proprietarul trebuie să afle dacă amplasarea e permisă din punct de vedere urbanistic și dacă îndeplinește celelalte condiții legale, conform aceleiași surse.

Când noul Cod al urbanismului cere acordul vecinilor

Apropierea de gard nu face obligatoriu, prin ea însăși, acordul vecinului. Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor tratează situația la articolul 261, care îi impune solicitantului autorizației de construire să obțină acordul vecinilor sau al asociației de proprietari, în formă autentică, atunci când lucrările presupun măsuri de punere în siguranță a clădirilor existente din apropiere.

Necesitatea acestor măsuri trebuie să reiasă din concluziile unei expertize tehnice sau ale unui raport de expertiză tehnică preliminară despre efectele lucrărilor asupra vecinătăților.

Acordul poate deveni necesar, potrivit sursei citate, dacă săpătura pentru fundația anexei riscă să afecteze fundația casei alăturate, dacă lucrările pot pune în pericol rezistența ori stabilitatea unei clădiri existente, dacă imobilul vecin trebuie pus în siguranță sau dacă expertiza stabilește măsuri de protecție pentru un proiect care poate afecta proprietatea învecinată.

Articolul 261 mai stabilește că acordul se dă prin act autentic și că vecinul îl poate refuza justificat, dacă lucrarea încalcă legea sau îi afectează imobilul fără soluții potrivite de remediere.

Un refuz nejustificat poate fi constatat de instanța de contencios administrativ, a cărei hotărâre poate înlocui acordul, iar dovada îndeplinirii obligațiilor legale revine proprietarului care cere autorizația.

Lipsa unor intervenții asupra casei vecine nu îi permite însă proprietarului să construiască la mai puțin de 60 de centimetri fără acordul prevăzut de Codul civil.

Ferestrele orientate spre curtea vecină

Respectarea celor 60 de centimetri nu scutește proprietarul de regulile speciale privind ferestrele și alte deschideri spre proprietatea alăturată.

Potrivit articolului 615 din Codul civil, o fereastră de vedere, un balcon sau o lucrare asemănătoare îndreptată spre terenul vecin trebuie să se afle la cel puțin 2 metri de acesta, iar distanța coboară la minimum 1 metru atunci când deschiderile nu sunt paralele cu linia de hotar, ci privesc oblic spre proprietatea vecină.

Prevederile se aplică și anexelor gospodărești, astfel că o cameră de depozitare cu fereastră în peretele dinspre vecin, prin care se vede direct în curtea acestuia, intră sub incidența distanțelor pentru vederea directă.

Excepția vine de la articolul 616, care permite ferestrele de lumină la orice distanță, dacă sunt realizate astfel încât să nu permită privirea spre proprietatea vecină.

Construcția lipită de hotar, altceva decât apropierea de gard

Amplasarea unei anexe direct pe limita de proprietate e o situație diferită de simpla apropiere de gard, subliniază sursa citată.

Cum regula generală din Codul civil rămâne de minimum 60 de centimetri, construirea mai aproape presupune derogarea legală, prin acord autentic.

În practică, ridicarea pe hotar poate crea și alte dificultăți: o anexă proiectată să se alipească unei clădiri existente cere o analiză a condițiilor tehnice ale alipirii, inclusiv a fundațiilor, a structurii de rezistență și a protecției clădirii existente.

În niciun caz acordul vecinului nu îi dă proprietarului dreptul să construiască pe terenul acestuia.

Anexele care se pot ridica doar cu notificare la primărie

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, adoptat prin Legea nr. 169/2026, a modificat de la 25 august 2026 regulile de autorizare, fiind una dintre cele mai importante schimbări legislative ale anului.

Pentru anumite anexe gospodărești a fost introdusă o procedură simplificată de notificare, care permite construirea lor fără autorizație, doar în condiții stabilite strict.

Conform articolului 294, pe baza notificării trimise primăriei pot fi ridicate unele construcții noi exterioare locuințelor unifamiliale, între care garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, piscine, grupuri sanitare și alte construcții de același tip.

Regula de bază a noului Cod rămâne însă autorizarea lucrărilor de construire, excepție făcând doar cele pentru care legea prevede notificarea simplificată sau nu cere nicio formalitate.

Faptul că anexa se află în curtea proprie, are dimensiuni mici ori e făcută din lemn sau metal nu o scutește automat de documente.

Unde se află retragerea obligatorie pentru fiecare teren

Distanța exactă care trebuie respectată se găsește în regulamentul local de urbanism aplicabil parcelei, iar regulile pot varia în funcție de zona terenului, regimul de construire și de înălțime, caracterul urbanistic al străzii, procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), poziția construcțiilor deja existente și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

La rândul său, Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HG nr. 525/1996, stabilește la articolul 24 regulile de amplasare a construcțiilor în interiorul parcelei și cere păstrarea distanțelor necesare intervenției în caz de incendiu, potrivit normelor aplicabile.

Materialele folosite, caracteristicile construcției și amplasamentul pot aduce și ele cerințe suplimentare de securitate la incendiu.

Apa de ploaie nu trebuie să ajungă la vecin

O anexă amplasată legal și cu acte în regulă trebuie construită și astfel încât apa pluvială să nu se scurgă pe terenul alăturat. Articolul 611 din Codul civil îl obligă pe proprietar să își facă streașina în așa fel încât apele de ploaie să nu ajungă pe fondul vecinului.

Ce riscă proprietarii care nu respectă procedura

Lipsa autorizației, acolo unde ea este obligatorie, sau încălcarea procedurii simplificate de notificare poate aduce sancțiuni.

În funcție de fapta constatată, proprietarul poate primi amendă sau poate fi obligat să oprească lucrările, să obțină actele necesare intrării în legalitate, dacă acest lucru e posibil, ori să desființeze construcția, când aceasta nu poate fi menținută legal.