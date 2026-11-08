Prețul meseriei. Omul care înfruntă furtuni și ger ca să scoată oamenii din beznă  

Când un cartier întreg rămâne fără curent după o furtună, când un stâlp este doborât de vânt sau o linie de alimentare cedează în mijlocul nopții, electricianul de intervenții este omul care pleacă pe teren.

Pentru cei mai mulți români, energia electrică devine importantă abia atunci când dispare. În spatele fiecărei pene de curent se află însă echipe care intervin indiferent de vreme, oră sau sărbătoare. Sunt electricienii de intervenții, specialiștii care urcă pe stâlpi, repară linii avariate și încearcă să repună în funcțiune infrastructura care alimentează locuințe, spitale, școli și fabrici.

Drumul de parcurs

Drumul către această profesie începe, de regulă, într-un liceu tehnologic cu profil electric sau energetic ori într-o școală profesională. Mulți își completează ulterior pregătirea prin cursuri de calificare și autorizări profesionale. Potrivit GhidSalariu.ro, pentru a profesa sunt necesare calificări specifice și, în anumite cazuri, autorizații și certificări care trebuie reînnoite periodic.

Salariul reprezintă unul dintre motivele pentru care această profesie continuă să atragă candidați. Platforma Salario indică un salariu mediu net de aproximativ 5.159 de lei pentru electricieni, pe baza datelor introduse de angajați și angajatori.

La rândul său, platforma Salariile.ro arată că salariul oferit la angajare pentru această meserie se situează în jurul valorii de 5.500 de lei net lunar, pe baza ofertelor analizate de portal.

O altă referință vine de la Venitul.ro, care citează date ale Institutului Național de Statistică. Potrivit platformei, salariul mediu brut pentru activitățile din domeniul instalațiilor electrice era de 8.738 de lei în 2026, echivalentul a aproximativ 5.111 lei net. Salariul concret al unui electrician variază semnificativ cu experiența, orașul, angajatorul și, la unele meserii, cu sporurile sau comisioanele.

În cazul electricienilor de intervenții din companiile de distribuție și transport al energiei, veniturile sunt adesea mai mari datorită sporurilor pentru permanență, muncă de noapte, ore suplimentare și condiții speciale de lucru.

Salariul este doar partea vizibilă a poveștii

Prețul meseriei începe în clipa în care telefonul sună în mijlocul nopții. O furtună poate lăsa fără energie electrică mii de locuințe, iar echipele trebuie să ajungă rapid în teren. Nu contează dacă afară este viscol, ploaie torențială sau caniculă.

Munca se desfășoară frecvent la înălțime, în apropierea unor instalații care transportă zeci sau sute de mii de volți. Procedurile de siguranță sunt respectate cu strictețe. Chiar și așa, pericolul nu dispare niciodată complet. O eroare de evaluare sau o clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice.

Programul este de asemenea impredictibil

Mulți electricieni de intervenții sunt de permanență și, uneori, pot fi chemați de acasă în orice moment. Există nopți petrecute integral pe teren, weekenduri anulate și sărbători în care familia trebuie să aștepte.

Pentru public, ei sunt oamenii care apar lângă un stâlp sau într-o nacelă după ce se produce o avarie. În realitate, sunt cei care lucrează într-un domeniu în care responsabilitatea este uriașă. O singură linie poate alimenta spitale, sisteme de apă, instituții publice sau zone industriale întregi.

Salariul contează. La fel și stabilitate profesională. Însă adevăratul preț al meseriei se măsoară în nopți nedormite, intervenții în condiții extreme și acceptarea faptului că fiecare zi nu este permisă nicio greșeală.

Despre seria Prețul meseriei

Salariul este partea pe care o vede toată lumea. Sacrificiul rămâne aproape întotdeauna ascuns. De la oameni care lucrează la peste 100 de metri înălțime și până la cei care petrec luni întregi departe de familie sau au zilnic vieți omenești în mâini, seria „Prețul meseriei” arată ce se află în spatele unor venituri care par, la prima vedere, imposibil de refuzat.