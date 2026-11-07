Ministerul de Externe român, precizări după atacul armat din Cracovia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Republica Polonă, s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în mass-media locală cu privire la un incident armat care a avut loc în Piața Centrală din Cracovia, Republica Polonă, la data de 7 noiembrie a.c., soldat cu victime.

În acest context, reprezentanții misiunii diplomatice au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţiioficiale cu privire la cetăţenia și identitatea persoanelor afectate.

MAE menționează că, până la acest moment, autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victime. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară.

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Polonă continuă dialogul cu autoritățile locale, fiind pregătiți să acorde asistență consulară.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Polonă:

+48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70; apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție linia telefonică de urgenţă a misiunii diplomatice: +48 694 486 683 și liniile de asistență și informații puse la dispoziție de autoritățile poloneze: +48 12 39 21 300.

Mai mulți oameni au fost uciși sau răniți în urma unui atac armat comis sâmbătă în centrul orașul polonez Cracovia. Un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, transmit Reuters, AFP și BBC.

Autoritățile poloneze au identificat suspectul ca fiind cetățean polonez, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Poliția din regiunea Malopolska a precizat că singurul autor cunoscut al atacului se află în custodia poliției, dezmințind informațiile potrivit cărora ar fi căutată o a doua persoană suspectă, transmite BBC.