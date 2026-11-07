Bolojan: Hai, Sorine, guvernează!

„Vreau până să plecați să ne ziceți și nouă o dată, la camera aia care e acolo, „Hai, Sorine, guvernează!”, i-a lansat Dragoș Pătraru provocarea președintelui PNL, Ilie Bolojan.

„Asta cred că așteaptă românii. Acum este zgomotul moștenirii care li s-a lăsat, dar la un moment dat, li se va epuiza asta”, a răspuns Bolojan.

Context

Sorin Grindeanu a făcut pe 12 octombrie, apel la partide să intre la guvernare: „Cei care refuză să vină într-o asemenea construcție par că fug de răspundere”.

Sorin Grindeanu l-a criticat pe Bolojan că nu vrea să participe la guvernare.

„Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Să nu vină într-un guvern de scurtă durată, care să treacă această perioadă, pentru că știe foarte bine că nu e o situație simplă și e și el responsabil, alături de PNL, de situația în care ne aflăm”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Hai, Ilie, guvernează”, a spus Sorin Grindeanu.

Și, parcă pentru a nu fi niciun dubiu la ce se referă punctează: „Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii „fraier” sau să cazi într-o capcană”, a spus atunci Bolojan.

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme”, constata Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a spus Ilie Bolojan.

Ioana Dogioiu, fostă purtătoare de cuvânt a Guvernului, numită de Ilie Bolojan, a spus la Europa FM, că Sorin Grindeanu, în opinia sa, nu înțelegea foarte multe dintre subiectele discutate în Coaliție.

„Din punctul ăsta de vedere, a fost un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie, nu. Domnul Neacșu era partea profesionistă. Domnul Grindeanu sentimentul meu era că nu înțelegea foarte multe lucruri care se vorbeau acolo, dar era domnul Neacșu și era de ajuns, se și plictisea uneori. Nu era contondent”, a declarat fosta purtătoare de cuvânt.