Reacțiile liderilor europeni în urma atacului armat din Cracovia

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că este „îndurerată” de atacul armat care a avut loc într-o după-amiază care ar fi trebuit să fie una „liniștită”, adăugând că gândurile sale se îndreaptă către victime și familiilor acestora.

Redactia Cotidianul - redactor
Reacțiile liderilor europeni în urma atacului armat din Cracovia

sursa foto: Ministerul Afacerilor Interne

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că este „îndurerată” de atacul armat care a avut loc într-o după-amiază care ar fi trebuit să fie una „liniștită”, adăugând că gândurile sale se îndreaptă către victime și familiilor acestora.

Liderii lumii au condamnat atacul armat petrecut în Cracovia în această după amiază, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a numărat printre primii lideri care au reacționat la atacul din Cracovia, calificându-l drept o „crimă șocantă” și adăugând că Ucraina este solidară cu Polonia și cu poporul polonez.

„În numele poporului ucrainean și în nume personal, transmit sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor. Nimic nu poate justifica acest atac și avem încredere că făptașul va fi adus în fața justiției”, a scris el acesta pe rețeaua de socializare X.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că este „îndurerată” de atacul armat care a avut loc într-o după-amiază care ar fi trebuit să fie una „liniștită”, adăugând că gândurile sale se îndreaptă către victime și familiilor acestora.

„Le mulțumesc polițiștilor și echipelor de intervenție de urgență pentru promptitudinea cu care au acționat și pentru că au reușit să readucă situația sub control. Fiți puternici, locuitori ai Cracoviei!”, a scris aceasta într-un mesaj publicat în limba poloneză pe platforma X.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că a primit „zeci” de mesaje de condoleanțe din partea omologilor săi din întreaga lume.

Acesta a scris: „Milioane de oameni din întreaga lume care au vizitat Piața Centrală din Cracovia resimt în mod deosebit durerea noastră și sunt alături de noi, în semn de solidaritate.”

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a calificat informațiile drept „îngrozitoare”.

„Transmit cele mai profunde și sincere condoleanțe familiilor și prietenilor victimelor”, a declarat acesta.

Prim-ministrul Cehiei, Andrej Babiš, a spus că gândurile sale se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora.

„Le doresc celor răniți însănătoșire grabnică. Îmi exprim întregul sprijin pentru Polonia și pentru prim-ministrul Donald Tusk în aceste momente dificile.”

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că este „profund întristat de atacul armat tragic”, adăugând că Lituania este solidară cu poporul polonez.

Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a spus că este „îngrozit” de vestea atacului.

„Gândurile noastre se îndreaptă către prietenii noștri polonezi și către toți cei afectați de această tragedie.”

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste o duzină au fost rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul în piața centrală a orașului polonez Cracovia.

 

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