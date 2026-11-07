Pisică virală în Brazilia. Cum a ajuns „Officer Whiskers“ pe spatele unui suspect arestat

Fotografiile cu o pisică așezată pe spatele unui bărbat arestat în Brazilia au stârnit glume și au făcut înconjurul rețelelor de socializare.

Liliana Vornicu
Pisică virală în Brazilia. Cum a ajuns „Officer Whiskers“ pe spatele unui suspect arestat

Foto: Instagram

Fotografiile cu o pisică așezată pe spatele unui bărbat arestat în Brazilia au stârnit glume și au făcut înconjurul rețelelor de socializare.

În timpul unei arestări în Brazilia, o pisică s-a așezat pe spatele unui suspect încătușat, aflat întins pe iarbă. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, iar felina a primit porecla „Officer Whiskers“.

Fără pedigree, dar cu autoritate

În timpul unei arestări în Brazilia, poliția a imobilizat un suspect. I-au pus cătușe, îl vedem întins și pe jos, are fața pe iarbă. O situație gravă ne putem imagina, chiar și fără să știm despre ce infracțiune ar putea fi vorba.

Să înceapă spectacolul

Privind imaginile, care de altfel au făcut înconjurul rețelelor de socializare, oamenii au privit cu interes momentul. Bărbatul nu a stârnit însă nici milă și nici panică. Spectacolul, de data aceasta, altul a fost. O pisică a furat toată scena.

Un fotoliu cât se poate de comod

Și pentru că a nimerit într-un moment prea bun, felina nu a ratat nici ocazia unui moment de confort, nici prilejul unei oportunități de mediatizare. Ca o adevărată vedetă s-a insinuat agale, apoi s-a așezat, firește, pe spatele celui încătușat, unde altundeva… polițiștii să-și vadă de treabă, garantat, suspectul nu mai mișcă!

Imortalizată, pozele au stârnit suficient interes cât imaginea să devină virală. Unii au glumit, alții s-au lăsat purtați de inspirație, pentru că pisica, nu-i așa, merita și ea o poreclă. Și i-au spus „Officer Whiskers”.

Nu știm dacă și cât a avut o contribuție la rezolvarea acestui caz, cert rămâne însă faptul că regulile nu se încalcă. Și una dintre ele, universală de altfel, ne amintește clar că, odată ce o pisică se așază pe tine, nu mai ai voie să te miști, legal vorbind!

Nici o arestare nu e prea gravă pentru un zâmbet

Pisica ține la om, și poate chiar și la rutina lui, când însă situația e gravă, o mică abatere de la program pare să fie suficientă ca să te facă să zâmbești. Chiar și o arestare pare să aibă, vedem, până la urmă, partea sa de umor.

Citește și: A murit cel mai respectat câine polițist din România. Șuier se pensionase recent

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro