Pisică virală în Brazilia. Cum a ajuns „Officer Whiskers“ pe spatele unui suspect arestat

Fără pedigree, dar cu autoritate

În timpul unei arestări în Brazilia, poliția a imobilizat un suspect. I-au pus cătușe, îl vedem întins și pe jos, are fața pe iarbă. O situație gravă ne putem imagina, chiar și fără să știm despre ce infracțiune ar putea fi vorba.

Să înceapă spectacolul

Privind imaginile, care de altfel au făcut înconjurul rețelelor de socializare, oamenii au privit cu interes momentul. Bărbatul nu a stârnit însă nici milă și nici panică. Spectacolul, de data aceasta, altul a fost. O pisică a furat toată scena.

Un fotoliu cât se poate de comod

Și pentru că a nimerit într-un moment prea bun, felina nu a ratat nici ocazia unui moment de confort, nici prilejul unei oportunități de mediatizare. Ca o adevărată vedetă s-a insinuat agale, apoi s-a așezat, firește, pe spatele celui încătușat, unde altundeva… polițiștii să-și vadă de treabă, garantat, suspectul nu mai mișcă!

Imortalizată, pozele au stârnit suficient interes cât imaginea să devină virală. Unii au glumit, alții s-au lăsat purtați de inspirație, pentru că pisica, nu-i așa, merita și ea o poreclă. Și i-au spus „Officer Whiskers”.

Nu știm dacă și cât a avut o contribuție la rezolvarea acestui caz, cert rămâne însă faptul că regulile nu se încalcă. Și una dintre ele, universală de altfel, ne amintește clar că, odată ce o pisică se așază pe tine, nu mai ai voie să te miști, legal vorbind!

Nici o arestare nu e prea gravă pentru un zâmbet

Pisica ține la om, și poate chiar și la rutina lui, când însă situația e gravă, o mică abatere de la program pare să fie suficientă ca să te facă să zâmbești. Chiar și o arestare pare să aibă, vedem, până la urmă, partea sa de umor.