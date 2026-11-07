Luca Niculescu răspunde dacă românii vor suporta alte taxe în 2027: „Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare în momentul în care vom face bugetul”

Întrebat dacă poate garanta că Guvernul nu va crește taxe în 2027, premierul Luca Niculescu a răspuns:

„Ce pot să vă garantez este că veţi avea răspunsul la această întrebare exact în momentul în care vom face bugetul. Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe şi impozite noi. Asta vă pot confirma, dar mai sunt şi alte variabile care intră în această ecuaţie. Fondurile din PNRR, de exemplu, execuţia bugetară până la finalul anului, traiectoria fiscal-bugetară pe care trebuie să ne înscriem, veniturile pe care le vom prevedea pentru anul viitor”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a reiterat că dorința este de a nu fi introduse noi taxe, fiindcă va fi greu ca autoritățile să le explice oamenilor că iar vor avea de suportat povara.

„Dar marea noastră dorinţă este de a nu avea taxe şi impozite noi, pentru că, după cum am mai spus-o de mai multe ori, este greu în acest moment să le spui românilor: «Ştiţi, va trebui să suportaţi din nou taxe şi impozite noi». Ce dorim este o cheltuire chibzuită a banului public, în primul rând la noi, în instituţiile noastre, şi o colectare mai bună şi o creştere economică. Şi de-abia după aceea să ne gândim la alte soluţii”, a explicat Luca Niculescu.

Cu cât vor crește pensiile

Referitor la indexarea pensiilor, Luca Niculescu a spus că discuţiile avansează, iar după ce Ministerul de Finanțe av avea datele clare privind situația bugetară a țării, atunci vom ști ce creștere poate fi acordată vârstnicilor.

„După cum ştiţi, ministrul Finanţelor va prezenta un raport privind situaţia fiscal-bugetară a ţării, iar răspunsul la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră îl vom şti cu exactitate în momentul în care elaborăm bugetul, deci în aproximativ o lună, aş spune”, a explicat premierul Niculescu.

Ieri, premierul spunea că „primul lucru pe care trebuie să îl facă statul este să își strângă lui cureaua” și că „Nu există alte taxe la care să ne gândim”.