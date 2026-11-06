Fără taxe noi în 2027. Luca Niculescu: „Statul trebuie să își strângă cureaua”

Premierul Luca Niculescu a exclus varianta introducerii unor noi taxe sau impozite în anul 2027. Șeful Guvernului consideră necesară o reducere masivă a cheltuielilor aparatului de stat. El a cerut implementarea unor reforme stricte în sectorul public înaintea oricăror solicitări financiare suplimentare de la cetățeni.

Executivul va avea o imagine clară asupra finanțelor țării în aproximativ două săptămâni. Premierul i-a solicitat ministrului Alexandru Nazare un raport detaliat în acest sens. Datele centralizate de Ministerul Finanțelor vor sta la baza construcției financiare de anul viitor.

„Este normal ca la începutul oricărui mandat să știm cum arată situația fiscală, bugetară a României. Avem nevoie de aceste date, va exista acest raport și apoi misiunea importantă este elaborarea unui buget credibil pe 2027”, a explicat Luca Niculescu într-un interviu la Antena 3.

Cureaua strânsă la stat și bugetul pe 2027

Viitorul buget național trebuie să fie echilibrat. Executivul are obligația să răspundă nevoilor reale ale populației. Românii au traversat doi ani extrem de dificili. Această perioadă a fost marcată de o creștere constantă și agresivă a prețurilor la bunuri de consum și la utilități.

În acest context economic delicat, premierul a respins categoric varianta unor măsuri fiscale suplimentare pentru populație și pentru mediul de afaceri. Statul trebuie să preia sarcina optimizării financiare. Reducerea risipei din ministere și agenții guvernamentale reprezintă o prioritate asumată de noul cabinet.

„Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul este să își strângă lui cureaua”, a subliniat șeful Guvernului în timpul interviului. „Nu există alte taxe la care să ne gândim”.

Digitalizarea ANAF pentru o colectare optimă

Guvernul va concentra eforturile și pe îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat. ANAF și-a îndeplinit planul stabilit pentru acest an. Cu toate acestea, diferența dintre sumele încasate efectiv și datoriile reale din economie rămâne una nepermis de ridicată. Premierul a legat evitarea noilor taxe tocmai de recuperarea acestor sume.

„Există o diferență mare între ce încasează statul și ce ar trebui să încaseze. Totuși, ANAF a colectat în acest an conform planului. Vom vedea cât va fi la sfârșitul anului, dar ANAF și-a făcut planul, o colectare bună, dar e nevoie de mult mai mult”, a punctat Niculescu.

Pentru remedierea definitivă a situației, Executivul mizează masiv pe digitalizarea administrației fiscale. Finalizarea și implementarea noilor sisteme electronice de monitorizare ar trebui să asigure venituri suplimentare la buget în cursul anului 2027.