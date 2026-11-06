Pensia anticipată: Cine scapă de penalizări și cine pierde bani. Condițiile complete din noua lege

Legea nr. 360/2023 oferă posibilitatea pensionării cu cinci ani mai devreme pentru persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu minimum cinci ani. Deși publicul se referă la această facilitate ca fiind „pensionare anticipată fără penalizări”, încadrarea juridică exactă este de „pensie pentru limită de vârstă”. Prin urmare, beneficiarii primesc drepturile integrale, fără nicio diminuare a cuantumului.

Articolul 56 stipulează clar condiția: vechimea acumulată. Solicitantul trebuie să realizeze stagiul complet prevăzut de anexa nr. 5 din lege și să îl depășească cu minimum cinci ani. De exemplu, dacă stagiul complet aferent anului nașterii este de 35 de ani, persoana respectivă trebuie să dovedească 40 de ani de contribuție pentru a ieși la pensie cu cinci ani mai devreme, fără penalizări.

Reducerea de cinci ani reglementată de articolul 56, bazată pe depășirea stagiului complet de cotizare, nu se poate cumula cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare.

Condiții speciale și grupele de muncă

Sistemul public de pensii permite și alte excepții, și acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă, fără diminuare, pe baza condițiilor de muncă sau a situației personale.

În cazul muncii în condiții deosebite, reducerea poate ajunge la șapte ani (pentru minimum 21 de ani lucrați în astfel de condiții). Pentru activitățile încadrate în grupa I de muncă (înainte de 1 aprilie 2001) sau în condiții speciale, legea acordă o reducere de până la zece ani.

Există profesii cu regim distinct:

Minerii (subteran) – Reducere cu 20 de ani a vârstei standard (fără a coborî sub 45 de ani) pentru cel puțin 20 de ani de activitate, din care 50% timp de lucru în subteran. Sectorul nuclear – Reduceri de 20 de ani (pentru 22 de ani lucrați în zona I de expunere la radiații) sau 18 ani (pentru 25 de ani în zona II). Nici în aceste cazuri vârsta de pensionare nu poate coborî sub 45 de ani. Artiștii – Balerinii, acrobații, soliștii vocali și instrumentiștii de suflat beneficiază de reduceri de până la 13 ani, cu respectarea cerințelor de vechime specifice.

Beneficii pentru mame, persoane cu handicap și foști deținuți politici

Legea 360/2023 aduce facilități și în funcție de situația familială sau medicală.

Femeile care au născut (sau adoptat) și au crescut copii până la 16 ani (respectiv 13 ani în cazul adopțiilor), și au stagiul complet de cotizare, primesc o reducere de șase luni pentru fiecare copil. Limita maximă a reducerii este de trei ani și șase luni (aferentă unui număr de șapte copii sau mai mulți). Persoanele cu handicap beneficiază de r educeri care variază în funcție de grad: 15 ani pentru handicap grav (cu condiția realizării a cel puțin o treime din stagiul complet), 10 ani pentru handicap accentuat (două treimi din stagiu) și 10 ani pentru handicap mediu (necesită stagiul complet). Persoanele cu deficiență vizuală gravă se pot pensiona indiferent de vârstă dacă au realizat o treime din stagiul complet. Persoanele persecutate politic (stabilite în Decret-lege 118/1990) primesc o reducere de șase luni pentru fiecare an de privare de libertate sau deportare.

În anumite cazuri, legea permite cumularea reducerilor (până la limita totală de 11 ani), dar impune vârste minime de pensionare de 52 de ani pentru femei și 54 de ani pentru bărbați, scrie adevărul.

Penalizările pentru pensionarea anticipată clasică

Persoanele care nu au cinci ani vechime peste stagiul complet, dar au atins stagiul standard (și l-au depășit cu până la cinci ani), pot solicita pensia anticipată potrivit articolului 58. În acest caz se aplică o penalizare pentru fiecare lună de anticipare, procentul variind în funcție de anii de cotizare suplimentari:

Sub 1 an vechime suplimentară: 0,40% penalizare pe lună (până la 24% cumulat pentru o anticipare de cinci ani). Între 1 și 2 ani: 0,35%. Între 2 și 3 ani: 0,30%. Între 3 și 4 ani: 0,25%. Între 4 și 5 ani: 0,20% (până la 12% cumulat).

Această diminuare este temporară. La împlinirea vârstei standard de pensionare, dosarul se recalculează automat, iar pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă, în sumă integrală. Perioadele plătite prin contracte voluntare de asigurare socială nu se iau în calcul pentru acordarea pensiei anticipate.