PRIMA NEWS Adrian Cioroianu, despre Donald Trump: „A marcat ultimii zece ani ai politicii la nivel mondial”. Ce spune fostul ministru despre acuzaţiile care îl vizează

Adrian Cioroianu a vorbit şi despre acuzaţiile referitoare la folosirea funcţiei prezidenţiale în interes personal, pentru familie sau apropiaţi, afirmând că speră ca acestea să nu se confirme, pentru binele democraţiei şi al lumii occidentale.

Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Interese mari şi mici”, prezentată de Emma Zeicescu şi Mihai Radu la Prima News, într-o discuţie despre rezultatul alegerilor din Statele Unite şi despre reacţiile pe care scrutinul le-a provocat în diferite tabere politice.

Întrebat cum priveşte rezultatul alegerilor americane, Adrian Cioroianu a remarcat că scrutinul a fost urmărit cu atenţie nu doar în Europa, ci şi în alte regiuni ale lumii.

În opinia sa, acest interes este o consecinţă a influenţei pe care Donald Trump a exercitat-o asupra politicii internaţionale în ultimii zece ani.

„Simplul fapt că toate ţările europene şi, aş spune, dincolo de Europa, practic pe toate continentele, cu toţii am urmărit această cursă. Asta arată maniera în care Donald Trump a marcat ultimii zece ani ai politicii la nivel mondial”, a declarat fostul ministru de Externe.

Ce spune Adrian Cioroianu despre acuzaţiile care îl vizează pe Donald Trump

Fostul şef al diplomaţiei române a afirmat că, de-a lungul timpului, Donald Trump a fost privit în mod diferit de opinia publică internaţională.

Uneori a existat speranţă în legătură cu deciziile sale, alteori au apărut întrebări şi nelămuriri privind direcţia în care îşi conduce administraţia.

Cioroianu a făcut referire şi la acuzaţiile potrivit cărora preşedintele american ar fi folosit funcţia în interes financiar personal sau pentru avantajarea familiei şi a apropiaţilor.

„Sper ca unele să se confirme, cum aş dori ca altele să nu se confirme, cele referitoare la maniera în care a fiscalizat funcţia prezidenţială şi ar fi câştigat bani pentru sine sau pentru familie sau pentru prieteni. Asta e evident că, pentru binele democraţiei în sine şi pentru binele lumii occidentale, mi-aş dori să nu se confirme”, a afirmat Adrian Cioroianu.

Acesta nu a prezentat acuzaţiile drept fapte dovedite, ci a vorbit despre informaţii şi suspiciuni care au circulat în spaţiul public în legătură cu activitatea lui Donald Trump.

De ce au fost alegerile din SUA urmărite cu atât de mult interes în Europa

Adrian Cioroianu consideră că atenţia acordată scrutinului american arată cât de importantă este relaţia cu Statele Unite pentru ţările occidentale.

Potrivit fostului ministru, influenţa Washingtonului nu se limitează la politica internă americană, ci are consecinţe asupra echilibrului internaţional.

„Dar faptul că am urmărit cu atenţie aceste alegeri este şi expresia importanţei pe care Statele Unite o joacă totuşi atât în imaginarul nostru, cât şi în realitatea noastră. Pentru lumea occidentală democratică, ce se întâmplă în Statele Unite este extrem de important. Şi iată, aşa au fost şi aceste alegeri”, a explicat fostul ministru de Externe.

Prin urmare, interesul internaţional pentru rezultatul scrutinului nu a fost determinat doar de competiţia dintre republicani şi democraţi, ci şi de implicaţiile pe care schimbările politice de la Washington le pot avea asupra relaţiilor dintre Statele Unite şi aliaţii lor.

Cioroianu a subliniat astfel că evoluţiile politice americane rămân relevante pentru întreaga lume occidentală, indiferent de tabăra politică din care sunt privite rezultatele alegerilor.