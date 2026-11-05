Raluca Turcan, despre taberele din PNL și candidatura lui Alin Tișe: Când a fost greu, nu i-am văzut înghesuindu-se, acum slăbesc partidul PODCASTURILE COTIDIANUL

Raluca Turcan a fost invitată la Podcasturile Cotidianul, unde a vorbit despre situația din PNL, tabăra ostilă lui Ilie Bolojan, relația partidului cu Nicușor Dan și măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Interviul integral îl puteți urmări pe pagina de YouTube Cotidianul.

🔴 Îl poate înlocui Alin Tișe pe Bolojan la șefia PNL?

„Nu am luat decizia organizării unui nou congres pentru a alege funcția de președinte al Partidului Național Liberal. În momentul de față, Ilie Bolojan este președintele PNL. Noi am avut un Congres pentru a încerca să oferim o echipă de conducere care să susțină, cu toate motoarele pornite, direcția pe care o impune președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan. Acel Congres a fost anulat în instanță de către colegi care s-au delimitat de direcția pe care nu doream noi, cu toții, aproximativ 1.800 de delegați la acel Congres.

Ca atare, suntem în etapa în care fostele decizii în forurile statutare au fost contestate în instanță. Așteptăm deciziile finale. Deși unele motivări ale instanțelor par scrise în birourile colegilor contestatari, care vor în continuare o alipire a PNL-ului de către PSD și menținerea acestei colaborări PNL-PSD și după ce se clarifică această situație juridică, este foarte posibil să facem un Congres. Însă, în momentul de față, susținerea pentru Ilie Bolojan ca președinte al PNL este una fără drept de, să spunem, tăgadă.

Eu nu i-am văzut pe domnul Tișe, pe alți colegi, nu le dau nume, pentru că după, o să ne trezim iarăși cu drept la replică la replică. Sunt colegi care când a fost greu, când a fost de explicat măsuri, când a trebuit să căutăm soluții, nu i-am văzut înghesuindu-se, se explice în spațiul public lucrurile acestea (…) Acum slăbesc partidul, deci dați-mi voie să nu privesc această competiție internă sau această permanentă dezbatere internă ca o dorință de a îmbunătăți decizia partidului, ci mai degrabă din partea lor pentru a slăbi actualul leadership al PNL”.

🔴 Nicușor Dan a intervenit pentru susținerea Guvernului Niculescu, nu și pentru Mureșan. „I s-au vândut iluzii, pe baza unor promisiuni PNL-isto-puciste-pesediste”

„Nu am văzut niciun semnal dat din partea președintelui Nicușor, dar în momentul în care PSD, alături de AUR, au dărâmat Guvernul Bolojan, niciun semnal, nici pe surse, nici fără surse, nici direct, nici indirect nu a fost dat.

După aceea, a fost un moment clar împotriva Partidului Național Liberal, când președintele Nicușor Dan a desemnat un om din interiorul Partidului peste deciziile forurilor de conducere, cu intenția de a rupe PNL-ul.

Pentru că i s-au vândut iluzii și cred că au fost oameni din Partidul Național Liberal, alături de PSD, împreună lucrând, care au promis o variantă de ieșire de după momentul dărâmării Guvernului Bolojan, printr-o refacere a colaborării PNL-PSD, dacă PNL se rupe și Partidul merge din nou în direcția spre PSD. Și desemnarea lui Adrian Veștea a fost exact în această direcție, de rupere a PNL-ului, probabil pe baza unor promisiuni PNL-isto-puciste-pesediste, că PNL-ul se va rupe. Mai mult decât atât.

„Nu a fost niciun semnal cum că președintele va dizolva Parlamentul, așa cum s-a întâmplat la Niculescu”

Merg mai departe. A fost momentul Guvernului Siegfried Mureșan (…). Și nu am văzut până la momentul votului niciun semnal dat pe surse sau direct că, fiind al doilea guvern care ar putea fi respins în Parlament, președintele poate dizolva Parlamentul, așa cum s-a întâmplat pe surse la Guvernul Luca Niculescu, când ni se transmitea că, dacă nu trece nici Guvernul Luca Niculescu, atunci Parlamentul va fi dizolvat.

După aceea, președintele Nicușor Dan a impus o anumită direcție, și anume fără AUR la guvernare. În momentul în care AUR este bun să dărâme un guvern care duce România în direcția bună, dar nu mai este bun brusc să pună ceva în loc, mă întreb de ce n-am luat toate măsurile de siguranță înainte de a fi dat jos guvernul și revin la un lucru pe care vi l-am spus. Atunci când au depus moțiunea PSD și AUR, am ieșit în spațiul public și am spus: „Mai gândiți-vă, mai luați-vă un răgaz, mai analizați dacă este oportun să depuneți moțiunea de cenzură”.

Ar fi putut fi date semnale, așa cum am spus, pe surse sau direct, că acel guvern merită să rămână în funcție. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, a fost o tăcere totală”.

🔴 De ce nu avem o lege a salarizării

„Nu a existat niciun entuziasm, nicio dorință de a face legea salarizării, pentru că o nouă lege ar fi eliminat inechitățile și posibilitățile pe care oamenii politici le au de a-și fideliza anumite categorii profesionale, promițându-le majorări de salarii.

Pentru că, pe fond, varianta pe care a perfectat-o, plecând de la ceea ce a pus Banca Mondială pe masă PSD-ului, care a făcut contractul de consultanță de un milion de dolari, și a perfectat-o colegul meu, Dragoș Pîslarularu, asigura niște principii de bază, și anume, nu scădea niciun venit în plată.

Se reașezau anumite categorii profesionale pe grilă și aducea un plus de echitate. De asemenea, se punea o ordine în materie de sporuri. Creșteau aproape toate salariile, pentru 95% dintre angajații la stat creșteau salariile.

Erau aduse din urmă categorii ocupaționale rămase în urmă. Nu înțeleg cum a reușit PSD să păcălească atât de tare sindicatele, încât să se opună cu virulență, cu amenințări de greve, acestei variante de lege care ne aducea și 700 de milioane de euro din fonduri europene și care avea și avantajele pe care le-am spus”.

🔴 Ar fi eliminat Raluca Turcan CASS pentru mame?

„Cred că o măsură luată care a produs deja efecte poate să fie compensată cu măsuri alternative. Și de aceea, pentru a încuraja părinții care sunt în concediu de creștere a copilului să se întoarcă la muncă, să aibă venituri mai mari, am depus chiar ieri un proiect în Parlament. Ieri a fost votul în prima comisie de buget-finanțe din Senat, săptămâna trecută, scuze.

Deci am depus un proiect în Parlament prin care cei care se află în concediu de creștere a copilului și doresc să se întoarcă la muncă să poată să primească și indemnizația în paralel cu salariul până când copilul împlinește 2 ani de zile. Deci atât cât ar fi avut dreptul la indemnizație. Dar, atât timp cât vorbiți de această măsură compensatorie, care e tot în aceeași zonă, deci tot le-ar ajuta pe mame”.

🔴 De ce sunt considerate mai puțin capabile pentru a fi miniștri? „Dacă aș comenta situația actualului Guvern, ar râde ciob de oală spartă. Nici PNL nu a propus.”

„Dacă aș comenta situația actualului Guvern (n-r – privind numărul mic de femei), ar fi din categoria „râde ciob de oală spartă”. Pentru că nici partidul din care fac parte nu excelează și nici nu a avut în Guvern. Cred că ar trebui să fie o obligație permanentă pentru partide să reflecteze mult mai mult la prezența femeilor în funcție de decizie”.