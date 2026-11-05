UPDATE Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air sosit de la Milano, pe Otopeni. 182 de pasageri, evacuați

O nouă alertă cu bombă zguduie traficul aerian european. Un avion Wizz Air sosit de la Milano a declanșat procedurile de securitate pe Otopeni.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
UPDATE Alertă cu bombă într-un avion Wizz Air sosit de la Milano, pe Otopeni. 182 de pasageri, evacuați

O nouă alertă cu bombă zguduie traficul aerian european. Un avion Wizz Air sosit de la Milano a declanșat procedurile de securitate pe Otopeni.

UPDATE: „Verificările au fost încheiate, nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei amenințări reale. Traficul aerian pe aeroport s-a desfășurat în deplină siguranță, aeronavele decolează și aterizează conform planurilor de zbor”, a transmis biroul de presă al CNAB.

UPDATE: Reprezentanții aeroportului au transmis că aeronava Wizz Air, care efectua cursa WMT3064 Milano-București, a aterizat în siguranță la ora 11:08. Autoritățile aplică procedurile de securitate, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian de pe Aeroportul Otopeni se desfășoară normal, fără perturbări.

Știrea inițială

Un avion Wizz Air care venea de la Milano a aterizat joi, 5 noiembrie, pe Aeroportul Otopeni, în urma unei amenințări cu bombă. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Autoritățile au activat o celulă de criză.

Potrivit Serviciului Român de Informații (SRI), aeronava a aterizat la ora 11:09, iar echipajul a informat turnul de control despre amenințarea cu bombă.

„Turnul de control al Aeroportului Internațional Henri Coandă București a fost anunțat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o amenințare cu bombă, ocazie cu care, la nivelul aeroportului Henri Coandă s-a instituit celula de criza. Cei 182 de pasageri și 7 membri ai echipajului vor fi debarcați și introduși în terminal. Sunt proceduri specifice”, a transmis SRI.

Un alt avion, deviat în Franța după o amenințare cu bombă

Tot joi, un avion care zbura de la Dublin spre Roma a fost deviat către Franța, în urma unei amenințări cu bombă, potrivit AFP.

Incidentul vine după ce aproximativ zece zboruri europene au fost vizate marți de amenințări similare. Alertele au dus la închiderea temporară a unui aeroport din Varșovia și la mobilizarea unor avioane militare la Roma.

Știre în curs de actualizare.

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1 comentariu

  1. Nu cred ca erau reale, dar e clar ca cineva vrea sa produca panica sau sa abata atentia de la alte subiecte. Sa le ia urma alora care au facut alertarile, sa ii intrebe de sanatate.

    Reply

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