Peste 885.000 de pensionari primesc pensia minimă de 1.281 de lei. Cea mai mare pensie din România trece de 108.000 de lei brut

Pragul minim: 1.281 de lei pe lună

Cea mai mică sumă pe care o poate încasa un pensionar din sistemul public, cu domiciliul în România, este de 1.281 de lei. Nivelul a fost stabilit prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2023, începând cu 1 ianuarie 2024, și nu s-a mai modificat de atunci.

Suma nu reprezintă o pensie propriu-zisă, ci rezultatul unei completări plătite de la bugetul de stat, numită oficial „indemnizație socială pentru pensionari”.

Potrivit articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr. 6/2009, indemnizația se calculează ca diferență între pragul stabilit prin lege și pensia cuvenită sau aflată în plată.

Un pensionar cu o pensie calculată de 800 de lei primește, așadar, încă 481 de lei de la stat, iar suma totală ajunge la 1.281 de lei.

Cine primește completarea

Aceeași ordonanță prevede că indemnizația se acordă pensionarilor din sistemul public și din sistemul militar de pensii care au domiciliul în România, indiferent de data la care s-au înscris la pensie, atunci când veniturile lor din pensii, însumate, sunt sub pragul minim.

Nu e nevoie de o cerere separată: completarea este stabilită din oficiu de casele teritoriale de pensii și apare pe cuponul de pensie, alături de pensia propriu-zisă.

Pentru pensia pentru limită de vârstă, condiția de bază rămâne stagiul minim de cotizare contributiv de 15 ani, prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Cine nu îndeplinește acest stagiu nu are drept la pensie pentru limită de vârstă și, implicit, nici la completarea până la 1.281 de lei.

Potrivit CNPP, în septembrie 2026 de indemnizația socială beneficiau 885.745 de pensionari. La începutul anului 2026, completarea medie plătită de stat era de 536 de lei pe lună, iar pentru pensionarii proveniți din fostul sistem al agricultorilor, suma medie a fost, în mai 2026, de circa 362 de lei.

Categoriile cu cele mai mici pensii medii

Înainte de completarea până la pragul minim, cele mai mici pensii medii le au persoanele care au lucrat în agricultură: 503.353 de pensionari, cu o pensie medie de 708 lei în septembrie 2026, arată datele CNPP.

În aceeași lună, pensionarii de invaliditate de gradul I, 46.196 de persoane, au avut o pensie medie de 938 de lei. Pentru cei care îndeplinesc condițiile legale, aceste sume sunt aduse de stat la nivelul de 1.281 de lei.

Cea mai mare pensie: peste 108.000 de lei brut, din contributivitate

La celălalt capăt, cea mai mare pensie din sistemul public era, la nivelul lunii decembrie 2025, de 108.627 de lei brut pe lună.

Pensia aparține unui fost angajat din sectorul bancar și este calculată exclusiv pe baza contribuțiilor plătite, nu în temeiul unei legi speciale. Explicația ține de nivelul foarte ridicat al contribuțiilor, nu de durata lor: potrivit unei declarații a ministrului Muncii din 2024, beneficiarul are un stagiu de cotizare de doar 18 ani.

Suma este brută; din ea se rețin impozitul pe venit și contribuția la sănătate, potrivit regulilor fiscale în vigoare.

Vârful pensiilor de serviciu

Cele mai mari pensii din sistemul public nu sunt, așadar, pensiile de serviciu, cunoscute drept „pensii speciale”, ci cele contributive. Cea mai mare pensie de serviciu, încasată de un fost magistrat, era în ianuarie 2026 de 69.343 de lei brut pe lună.

Din această sumă, aproximativ 21.085 de lei provin din contribuții, iar restul, de circa 48.258 de lei, este suportat de la bugetul de stat. Ca medie, foștii judecători și procurori au cele mai mari pensii din sistem.

Potrivit CNPP, cei 5.875 de beneficiari ai Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor au primit în septembrie 2026 o pensie medie de serviciu de 25.682 de lei pe lună. În total, 12.003 persoane primeau o pensie de serviciu în aceeași lună.

Pensii înghețate și în 2026

Valoarea punctului de referință, element de bază în calculul pensiilor, a rămas la 81 de lei atât în 2025, cât și în 2026, prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024 și Legea nr. 141/2025. Și pragul indemnizației sociale a rămas neschimbat, la 1.281 de lei.

O eventuală indexare de la 1 ianuarie 2027 nu este, deocamdată, stabilită printr-un act normativ, iar valoarea ei va depinde de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul următor.