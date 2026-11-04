Elena Lasconi, intervenție cu polițiști și pompieri într-un apartament din Câmpulung Muscel. Dezastrul pe care l-a descoperit VIDEO

Pe adresa primăriei, locatarii blocului în care se află apartamentul cu probleme au făcut zeci de petiții.

Oamenii au reclamat condițiile improprii din respectivul spațiu. Apartamentul este locuit de o femeie și de fiica acesteia, aflată în evidențele Direcției de Asistență Socială ca persoană cu dizabilități.

În interior au fost descoperite 30 de pisici, dar și o mizerie greu de descris în cuvinte.

„Am făcut sute de solicitări către instituțiile abilitate pentru a ne sprijini să putem intra în casă pentru a ne asigura că atât doamna, cât și fiica sunt sănătoase și în siguranță. Vecinii au anunțat în repetate rânduri că mirosul de urină și fecale de animale este insuportabil și că în apartament se aud frecvent certuri. Noi ne-am deplasat de zeci de ori la fața locului, însă proprietara a refuzat să deschidă ușa”, a relatat Elena Lasconi într-o postare pe Facebook.

Elena Lasconi, descindere în forță într-un apartament murdar

La fața locului a fost solicitat sprijinul pompierilor, polițiștilor, Serviciului Județean de Ambulanță, dar și al Administrației Domeniului Public din cadrul Primăriei Câmpulung Muscel.

„Celor două femei li s-a acordat asistență medicală după ore de certuri și circ. Poliția animalelor a ridicat pisicile aflate într-o stare deplorabilă (subnutrite, murdare și bolnave), iar ADP a scos din apartament patru remorci cu cârpe, haine și covoare putrede din cauza dejecțiilor”, a adăugat Lasconi.

Risc pentru siguranța celorlalți locatari

În ciuda eforturilor instituționale depuse, riscul ca proprietara apartamentului să aducă din nou pisici și să creeze disconfort rămâne.

Având în vedere că apartamentul are un proprietar, administrația locală nu poate face însă mai mult.

„Mă tem însă că acțiunea de amploare de astăzi nu reprezintă și rezolvarea acestui caz. Având în vedere că vorbim despre o proprietate privată, este foarte posibil ca doamna să-și reia obiceiurile. Din păcate, legea nu îmi oferă pârghii pentru a nu aștepta cu anii să scapi de un focar de infecție. Mă încăpățânez să fac tot ce este omenește posibil și legal pentru a sprijini cetățenii”, a mai spus primarul municipiului Câmpulung Muscel.