Trump arată cu degetul spre propriul partid după victoria democraților: Am crezut că se vor descurca mai bine

Donald Trump refuză să își asume responsabilitatea pentru înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului, însă liderul de la Casa Albă susține că rezultatele nu reprezintă un vot împotriva sa. În schimb, Trump dă vina pe candidații republicani, deși pe mulți dintre aceștia i-a susținut personal în campania electorală.

„Dar nu consider că este o lovitură la adresa mea. Am avut cei mai buni doi ani din istoria președinției din punct de vedere economic și din perspectiva tuturor lucrurilor pe care le-am făcut”, a declarat președintele american, într-un interviu pentru Fox News.

Trump a minimalizat și impactul războiului din Iran. Într-o discuție cu WSJ, acesta a recunoscut că războiul a reprezentat doar o parte a problemei. Președintele a respins însă ideea că politicile sale economice, inclusiv taxele vamale care au contribuit la creșterea prețurilor, ar fi principala cauză a înfrângerilor.

Trump arată cu degetul spre candidații susținuți de el

Liderul de la Casa Albă consideră că eșecul republicanilor este consecința incapacității candidaților de a mobiliza electoratul.

„Am crezut că se vor descurca mai bine”, a declarat Trump pentru Fox News, conform CNN.

De asemenea, președintele a susținut că rezultatele ar fi fost diferite dacă numele său s-ar fi aflat pe buletinele de vot.

„Pur și simplu nu au reușit să-i motiveze pe oameni să iasă la vot. Iar eu nu am fost pe buletinul de vot. Dacă aș fi fost, oamenii ar fi ieșit”, a afirmat acesta.

În ultima lună de campanie, Trump a participat la numeroase evenimente electorale în state dominate de republicani. El le-a cerut susținătorilor să voteze ca și cum ar fi candidat personal. Strategia nu a avut însă rezultatele așteptate. Mai mulți candidați susținuți de Trump au pierdut, inclusiv Darline Graham în Carolina de Sud, Ken Paxton în Texas, Michael Whatley în Carolina de Nord și Mike Collins în Georgia.

Trump a criticat și postul Fox News, pe care l-a acuzat că i-a favorizat pe democrați prin modul în care a prezentat campania electorală.

Guvernatorul republican din Texas, printre cei criticați de Trump

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, cu puțin înainte de miezul nopții, Trump a anunțat că va analiza motivele pentru care candidații republicani au câștigat sau au pierdut alegerile.

„Voi deveni comentator politic, atât pentru lucrurile bune, cât și pentru cele rele, în ceea ce privește motivele pentru care acești candidați au câștigat sau au pierdut!”, a scris președintele american.

Printre primele sale ținte s-a numărat guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, care a pierdut alegerile în fața democratei Gina Hinojosa. Trump l-a descris pe Abbott drept un republican doar cu numele și a susținut că acesta a revenit la vechile sale metode politice, care nu au dat rezultate.

Trump vorbește despre o posibilă colaborare cu democrații, dar nu regretă războiul din Iran

Pierderea controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului schimbă situația politică de la Washington. În ultimii doi ani ai mandatului, Trump va avea nevoie de sprijinul democraților pentru a-și promova proiectele legislative. Președintele american a afirmat că este dispus să colaboreze cu adversarii politici și că a discutat deja cu unii dintre ei.

„Știți, am mulți prieteni care sunt democrați. Credeți sau nu, am vorbit deja cu unii dintre ei”, a declarat Trump, fără să precizeze despre cine este vorba.

Promisiuni similare au fost făcute și în 2018, după ce republicanii au pierdut controlul Camerei Reprezentanților. Atunci, însă, colaborarea dintre cele două partide nu s-a concretizat în forma anunțată.

În ciuda rezultatelor electorale, Trump insistă că nu intenționează să renunțe la agenda sa politică. Mai mult, președintele american susține că nu regretă decizia de a începe războiul din Iran.