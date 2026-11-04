Impozitele pe locuințe și mașini din Timișoara ar putea rămâne neschimbate în 2027. Ce se schimbă pentru clădirile nerezidențiale și cât e bonificația

Anunțul a fost făcut miercuri, într-un comunicat de presă în care municipalitatea a prezentat și măsurile pentru clădirile nerezidențiale, scutirile și plata anticipată.

Fără indexare cu inflația

Potrivit comunicatului, impozitele pe locuințele rezidențiale și pe vehiculele persoanelor fizice ar urma să rămână anul viitor la nivelul de acum. Sumele nu vor fi ajustate nici cu rata inflației.

Cota adițională pentru clădirile nerezidențiale dispare

Primăria va propune totodată renunțarea la cota adițională aplicată din 2019 clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice.

Municipalitatea prezintă măsura ca parte a angajamentului asumat în 2024 pentru sprijinirea mediului de afaceri și protejarea locurilor de muncă, prin reducerea treptată a cotei: de la 50% în 2024, la 31% în 2025 și 16% în 2026, până la eliminarea completă în 2027.

După această etapă, cota finală va fi de 1,3% din valoarea impozabilă a clădirii, iar impozitul pentru vehiculele persoanelor juridice rămâne la nivelul actual, potrivit Primăriei Timișoara.

Bonificație de 10% pentru plata anticipată

Contribuabilii, persoane fizice și juridice, care achită până la 31 martie 2027 întregul impozit pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport datorat pentru 2027 primesc din partea municipalității o bonificație de 10%.

Scutirile rămân și în 2027

Municipalitatea propune, de asemenea, păstrarea în 2027 a scutirilor acordate în prezent.

„Astfel, vor fi acordate scutiri la impozitul pe clădiri și terenuri organizațiilor nonprofit acreditate ca furnizori de servicii sociale, pentru imobilele pe care le dețin sau pe care le utilizează gratuit, în baza unui drept acordat de Municipiul Timișoara.

Totodată, vor beneficia de scutiri proprietarii clădirilor istorice sau protejate care sunt renovate ori reabilitate, în condițiile prevăzute de lege”, a mai transmis Primăria Timișoara.

Consultarea pentru 2027

Pentru 2027, Primăria Timișoara a supus consultării, până la 2 noiembrie, criteriile pentru eventuale procente suplimentare de impozitare, prin proiectul 627/2026. În 2026, impozitul pe mijloacele de transport a inclus un procent suplimentar de 50%.