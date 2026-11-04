EXCLUSIV CTP, după votul din SUA: Trump o să facă lucruri și mai odioase / Vom asista în continuare la tumbele acestui clovn sinistru / Aruncă acum partidul ca pe o traseistă din TIR / Electoratul i-a transmis mesajul „BU-BU”. Adică buzunarul și burta / S-a folosit de Partidul Republican ca să ajungă la Casa Albă

Gazetarul mai susține că votul de marți a fost unul împotriva președintelui american și partidului său, dar nu neapărat unul de admirație pentru democrați.

În ceea ce privește perioada următoare, Cristian Tudor Popescu este de părere că Donald Trump va rămâne și că nu îl interesează viața politică sau socială din țara sa, ci doar să rămână în istorie. Indiferent dacă într-o notă pozitivă sau una negativă.

Totodată, jurnalistul susține că votul de marți va da un avantaj electoral democraților la alegerile prezidențiale din 2028.

„Donald Trump s-a folosit de Partidul Republican ca să ajungă la Casa Albă”

Cotidianul: Ce mesaj credeți că i-a transmis electoratului Trump după acest rezultat?

Cristian Tudor Popescu: I-a transmis mesajul predominant „BU-BU”. Adică buzunarul și burta. Acesta a fost criteriul după care au votat acum americanii. Sigur, președintele Barack Obama, cu optimismul său și cu deschiderea pe care le-a arătat întotdeauna, spune că americanii au ales drumul către un lider care să nu dezbine, către un lider care să unească America. Frumos.

Dar, eu consider că e vorba de prețurile mari, inflație, de prețul la pompă, de serviciile medicale și toate celelalte. Acestea au determinat victoria, o mare victorie, a lui Donald Trump. Este o mare victorie a lui Donald Trump asupra Partidului Republican.

În ce sens?

În sensul că Donald Trump, căruia nu-i pasă de acest partid, cum nu-i pasă de nimeni și nimic, s-a folosit de Partidul Republican ca să ajungă la Casa Albă. După care, toate aceste politici ale lui care au dus la scăderea nivelului de trai în Statele Unite, acum au terminat, practic, electoral, Partidul Republican.

Mai ales că el s-a dus în câteva state, în vreo șase, dacă nu mă înșel, în frunte cu Texas, fortăreața republicană Texas, ca să susțină direct niște candidați puși de el prin forță acolo, deși opțiunile republicanilor la nivel local erau altele. Și a venit, i-a impus pe cei pe care îi plăcea el, cu rezultate catastrofale. Deși, el și-a asumat riscul să spună: „Votați ca și cum eu aș fi pe buletinul de vot”.

„Vom asista în continuare la tumbele acestui clovn sinistru”

Adică, cu alte cuvinte, Trump a devenit o povară pentru Partidul Republican?

A fost de la început. Dacă Partidul Republican și-ar fi păstrat tradițiile raționale și intelectuale, firește, cu platforma lor politică specifică, nu l-ar fi lansat niciodată pe Trump ca reprezentant al lor ca să ajungă la Casa Albă.

Dar, cinismul actualei gărzi care conduce Partidul Republican și foamea de cașcaval de la Casa Albă, care e aceeași, să știți: foamea de cașcaval e și în România aceeași ca și în Statele Unite. Sau invers. Deci, din această lăcomie de putere, de bani, de privilegii, trafic de influență și așa mai departe, l-au considerat util pe Trump. Au considerat că le poate aduce toate acestea. Iar secretul…care era secretul pe care n-au vrut să-l cunoască republicanii? Lui Trump puțin îi pasă de Partidul Republican. L-a aruncat acum, a dat vina, bineînțeles, pe republicani: „Dacă eram eu pe buletinul de vot, obțineam o victorie landslide”, adică zdrobitoare. Ceea ce nu este nici măcar o minciună, pentru că nu se bazează pe nimic.

Este un bombast, cum că ar fi câștigat dacă era pe buletinul de vot, de vreme ce el însuși a vrut să fie trecut pe buletinul de vot, firește, simbolic, ca să le spună după aceea republicanilor: „Eu v-am făcut oameni din nou”. Uite că nu s-a întâmplat asta, drept care aruncă acum Partidul Republican ca pe o traseistă din TIR și e foarte liniștit. Cum, de altfel, era liniștit și astă primăvară, când, lumea nu-și mai amintește declarația lui, și anume că „e posibil să pierdem alegerile la mijloc de mandat”.

A luat în calcul această ipoteză. Ea a fost luată în calcul și de staff-ul lui în ultimele luni, și-au pregătit scenarii. Deci, vom asista în continuare la tumbele acestui clovn sinistru, de la o zi la alta. Singurul lucru care îl interesează pe Donald Trump nu e nici populimea americană, nici Congresul, nici partidele, nici lumea întreagă. Îl interesează cum rămâne el în istorie. Nu neapărat la modul pozitiv. El îi apreciază foarte mult pe Hitler, pe Stalin și pe Putin. Și nu-l interesează cum rămâne, dar să rămână în istorie.

„E un vot împotriva lui Trump și Partidului Republican, nu neapărat din admirație și speranță în Partidul Democrat”

Dacă ne uităm acum pe hartă, vedem că America practic s-a albăstrit și, în continuarea întrebării de mai devreme, vreau să vă întreb dacă considerați că este un mesaj al americanilor direct pentru Partidul Republican, că nu merge în direcția bună cu Trump, sau a fost un mesaj doar pentru Trump, un răspuns negativ la adresa lui Trump? Sau nu e o diferență?

Am dat răspunsul adineauri, la prima întrebare, pentru că am spus că e o victorie zdrobitoare a lui Trump asupra Partidului Republican. Democrații nu au făcut în această perioadă, cu excepția lui Barack Obama, care s-a luptat, piept la piept cu Trump acum, ducându-se și el să susțină candidații democrați.

În rest, în acești doi ani, care, într-adevăr, vor rămâne în istorie, democrații n-au fost foarte vizibili, n-au fost foarte angajați în lupta împotriva ticăloșiilor și gesturilor iresponsabile ale lui Donald Trump. Nici măcar împotriva corupției enorme pe care a declanșat-o, odată cu venirea lui la Casa Albă, Donald Trump.

Deci, e un vot împotriva lui Trump și, firește, împotriva Partidului Republican, nu neapărat din admirație și speranță în Partidul Democrat.

Cristian Tudor Popescu: Republicanii vor trebui să îl suporte pe Donald Trump, în ambele sensuri ale verbului

Exact asta voiam să vă întreb, dacă vedeți cumva și un semnal pentru alegerile prezidențiale următoare, dacă pleacă democrații cu prima șansă sau este doar un vot de moment, care nu neapărat dă o direcție pentru prezidențialele viitoare.

Cred, mai degrabă, că dă un avantaj electoral considerabil democraților și candidatului lor din alegerile din 2028. Pentru că Donald Trump va rămâne același. O să facă lucruri și mai odioase, o să lanseze minciuni și mai otrăvitoare. E greu să-l dai jos de acolo, pentru că suspendarea lui e dificilă, trebuie 2/3 din Congres. E greu să îl suspenzi.

Și, atunci, el se simte liniștit: „mai stau doi ani la Casa Albă. Oricum, nu mai pot să candidez încă o dată”. Pe aceasta a lăsat-o. Știți foarte bine cum răcnea ca și leul în turbare că o să candideze încă o dată, „vedem noi cum facem cu Constituția”. Ei, nu, a lăsat-o, totuși, mai jos.

Deci, asta va face Trump. Ceea ce nu va îmbunătăți câtuși de puțin imaginea lui și a republicanilor, care vor trebui să-l suporte în ambele sensuri ale verbului. Adică, să-l rabde și în același timp să-l susțină în continuare, pentru că nu au altă cale.