Traian Băsescu profețește sfârșitul lui Trump: „Va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”

Fostul președinte Traian Băsescu spune că „mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă”, în contextul victoriei Democraților asupra Partidului Republican în alegerile intermediare din SUA.

El adaugă că Donald Trump „va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de rață șchioapă”.

„MAGA respinsă de americani! Mișcarea MAGA s-a prăbușit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliți.

Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de „rață șchioapă”! Pe 13 aprilie postam cu titlul „Trump va pleca, America rămâne!”. Așa va fi!”, a scris fostul președinte Traian Băsescu, pe contul de Facebook.

Valul albastru din alegerile intermediare din SUA

Alegerile intermediare din SUA, desfășurate pe 3 noiembrie 2026, s-au încheiat cu o victorie a Partidului Democrat, care a reușit să preia controlul asupra ambelor camere ale Congresului, Camera Reprezentanților și Senatul, de la republicani.

Scrutinul a avut loc la jumătatea celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump. Americanii au votat pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și pentru 35 dintre cele 100 de mandate din Senat.

Democrații au obținut victorii inclusiv în state considerate bastioane republicane, precum Texas și Kansas.

Ultimele secții de votare s-au închis în Statele Unite ale Americii. Odată cu închiderea secțiilor de votare din Hawaii, toate secțiile de votare sunt închise. Democrații își păstrează majoritatea. Din 435 de locuri disponibile în Camera Reprezentanților, 340 sunt deja numărate și asignate. Democrații au 214 locuri. Republicanii, 126. Primul care ajunge la 218 câștigă. La Senat, din 35 de locuri, 29 au fost asignate. 53% au democrații și 41% republicanii.

Rezultatele au fost influențate de nemulțumirile alegătorilor legate de costul vieții, politicile economice ale administrației Trump și războiul cu Iranul.