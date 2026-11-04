Conexiune directă între DN1 și A2 pe Autostrada A0. Când se deschid loturile construite de chinezi și Umbrărescu

Autostrada A0 Nord asigură o legătură continuă între DN1 din zona Otopeni și Autostrada A2 spre Cernica. Deschiderea oficială a traficului este programată pentru ziua de joi la ora 14:00. Șoferii vor beneficia de 13,07 kilometri noi de drum de mare viteză. Asociația Pro Infrastructură a publicat datele tehnice despre noile tronsoane.

„De mâine, avem A0 fără întrerupere între DN1 (Otopeni) și A2 (Cernica). Cu acești 13,07 kilometri noi, A0 Nord conectează DN1, A3, DN2 și A2, fără întrerupere”, au transmis reprezentanții organizației.

Situația loturilor și lipsa nodului rutier cu DN3

Inaugurarea include 8,6 kilometri din lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord. Acest sector a fost executat de compania chineză CCECC. Contractul cu acești constructori a fost semnat pe 16 martie 2023. Ordinul pentru lucrări a fost emis pe 22 mai 2023. A doua autorizație de construire a fost eliberată abia în august 2024.

Concomitent, autoritățile dau în folosință și 4,47 kilometri din tronsonul vecin. Acest sector a fost finalizat de compania UMB la sfârșitul lunii mai. Tronsonul a rămas închis traficului timp de cinci luni din motive birocratice. Contractul cu firma românească a fost semnat pe 31 august 2020.

O problemă majoră a noului traseu este absența unei descărcări rutiere în DN3. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a prevăzut acest nod în studiul de fezabilitate din 2010.

„Atenție: genialii oficiali ai CNAIR nu au catadicsit în 2010 când au aprobat studiul de fezabilitate al Autostrăzii A0 să prevadă nod cu DN3. Așa că acesta nu a fost inclus în proiectul pus acum în teren de chinezi”, a subliniat asociația.

Prin urmare, intersecția va fi proiectată și construită ulterior printr-un contract separat.

Rețeaua națională atinge o nouă bornă kilometrică

Inelul complet de autostradă din jurul Capitalei măsoară aproape 100,8 kilometri. Din acest total mai rămân de deschis doar cei 17,5 kilometri aferenți lotului 1. Autoritățile estimează inaugurarea acestui ultim segment în luna decembrie a acestui an.

Infrastructura rutieră din România a marcat un progres vizibil în 2026. Calendarul inaugurărilor va continua în lunile următoare. În noiembrie este așteptată deschiderea lotului 4 din Autostrada A1 Sibiu-Pitești.

„În 2026 s-au deschis 72,3 kilometri de autostradă. În total, rețeaua românească de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la borna 1488,5 km”, au precizat specialiștii în infrastructură.

Luna decembrie va aduce noi inaugurări pe Autostrada A3 și pe Autostrada A7. Constructorii promit finalizarea sectoarelor Nădășelu-Zimbor, Suplacu-Chiribiș și Bacău-Roman până la finalul anului.