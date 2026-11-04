Nazare, primul ministru al Guvernului Niculescu la testul moțiunii în Parlament. A fost depusă de AUR

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că partidul a depus moțiune cu privire la activitatea lui Alexandru Nazare. Moțiunea simplă se intitulează „Bugetul statului la ora adevărului; acelaşi ministru, două contabilităţi, una pentru români, alta pentru Bruxelles”. Este semnată de către 34 de senatori, a anunţat, în plenul Senatului, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Preşedintele de şedinţă, vicepreşedintele Senatului, Mihai Coteţ, a precizat că moţiunea va fi dezbătută miercuri, 11 noiembrie, la ora 10:00.

Recent, AUR a votat chemarea premierului Luca Niculescu în Parlament, pentru explicații privind deficitul bugetar, însă șeful Guvernului nu a putut participa la „Ora prim-ministrului”. În aceste condiții, AUR a anunțat încă de săptămâna trecutăcă îl va convoca pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ce explicații i se cer ministrului de Finanțe

Potrivit lui Peiu, ministrul Finanțelor nu a lămurit suficient de clar de unde vine diferența dintre deficitul calculat după standardul european ESA și cel raportat în numerar.

„Este o moțiune pentru a clarifica o politică publică. (…) Este vorba despre politica de a anunța tot timpul deficitul pe numerar, în loc de deficitul pe standardul european, pe sistemul european de conturi ESA, care este practica statelor membre ale Uniunii Europene. Noi vrem să avem aceeași raportare ca în orice stat membru al Uniunii Europene”, a explicat Petrișor Peiu.

„Diferența dintre standardul ESA și standardul numerar sau cash, cum spune Guvernul, reprezintă datorii neplătite, deși sunt arierate pe care statul le introduce în economie. Este o chestiune de manual”, a declarat Peiu.

Întrebat ce ar urma dacă ministrul ar confirma că diferența provine din datorii neplătite, senatorul AUR a răspuns: „Nu se întâmplă nimic. Aflăm adevărul. Adevărul nu strică nimănui. Adevărul ne eliberează”.

Nazare, și în vizorul PSD

Pe de altă parte, și social-democrații vor să afle de la ministrul Finanțelor din propriul lor Guvern cifre clare privind deficitul.

Sorin Grindeanu a condiționat inițial adoptarea rectificării bugetare de prezentarea publică de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a situației financiare reale și a „găurii” bugetare lăsate de fostul Guvern condus de Ilie Bolojan.

Pe 27 octombrie 2026, social-democrații au amenințat cu blocarea rectificării în Guvernul condus de premierul Luca Niculescu. Grindeanu i-a cerut lui Nazare să scoată la suprafață cifrele exacte privind deficitul, facturile restante (concedii medicale, rambursări TVA, compensări energie) și obligațiile neachitate lăsate în urmă, reclamând discrepanțe majore în datele economice.

Situația a evoluat rapid în ultimele zile, trecând de la blocaj la aprobarea proiectului.

Alexandru Nazare a declarat că relația cu miniștrii PSD este foarte bună în urma aprobării. El consideră inițiativa o oportunitate excelentă pentru clarificarea situației economice reale a țării în fața cetățenilor și a clasei politice. Acest demers de verificare vizează absolut toate ministerele din noul cabinet.

Moțiunea simplă nu are efect de demitere a ministrului, este doar simbolică, pentru a vedea ce susținere mai are acesta.