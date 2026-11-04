Președintele Donald Trump a declanșat o adevărată ofensivă mediatică pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Liderul american a comentat la cald rezultatele alegerilor intermediare.

Acestea indică o victorie istorică a democraților în Congresul Statelor Unite. Primul său impuls a fost de a se separa complet de candidații republicani învinși la urne.

El a subliniat că nu a participat direct în această cursă electorală. „Nu am fost pe buletinul de vot. Dacă aș fi fost, am fi câștigat la o diferență uriașă! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect”, a scris liderul american. El a adăugat semnătura sa oficială la finalul mesajului public.

Semnificația noii șepci „VETO” și rolul de analist

Pentru a sublinia noua realitate politică, președintele a publicat o fotografie cu impact vizual. Imaginea prezintă o șapcă asemănătoare cu celebrul model roșu de campanie. Totuși, acronimul „MAGA” a dispărut complet. În locul acestuia apare inscripționat cuvântul „VETO”.

Acest mesaj vizual este extrem de important pentru viitorul politic de la Washington. Democrații controlează acum ambele camere și pot iniția proiecte legislative proprii. Prin mesajul „VETO”, președintele reamintește tuturor de prerogativa sa constituțională. Donald Trump are puterea de a respinge legile democrate trimise spre promulgare la Casa Albă. Acest detaliu anticipează un blocaj instituțional major în următorii doi ani de mandat.

În mesajele imediat următoare, președintele a adoptat o postură de observator al scenei politice americane. El a anunțat intenția de a diseca motivele din spatele rezultatelor. „Voi deveni un analist politic, atât cu părți bune, cât și rele. Voi analiza motivele pentru care acești candidați au câștigat sau au pierdut!”, a punctat Donald Trump.

Atacuri dure la adresa Fox News și a sondajelor

Tonul mesajelor a devenit mult mai agresiv. Președintele a vizat direct postul de televiziune Fox News. Nemulțumirea sa a pornit de la prezența fostului primar democrat al New York-ului în studioul de televiziune.

„De ce Fox News îl are pe post pe Bill de Blasio, cel mai prost primar din istoria orașului New York, care urlă și delirează ca un lunatic?”, a scris președintele american. El a adăugat că fostul primar a lăsat metropola în dizgrație. Daunele provocate de acesta ar fi incalculabile în opinia sa. Trump a acuzat direct postul de televiziune pentru înfrângerea republicanilor. El consideră că Fox News a oferit o platformă constantă opoziției democrate.

La începutul seriei de postări, președintele și-a pierdut complet răbdarea cu jurnaliștii postului conservator. El a criticat dur sondajele prezentate public pe post. „Sondajul Fox News, mereu cel mai prost, este atât de jignitor prin întrebările pe care le pun. Fiecare întrebare este un atac la comandă, iar fiecare răspuns este un rahat (n.r. bullshit). Asta se întâmplă de ani de zile”, a concluzionat Donald Trump pe rețeaua socială.