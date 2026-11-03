Pe cine dă vina Bolojan pentru declarațiile liderei AfD împotriva migranților români din Germania

Într-o postare pe X, lidera AfD, Alice Weidel, aduce critici dure migranților români din Germania.

Aceasta susține că foarte multe persoane cu cetățenie română care locuiesc în Germania primesc beneficii sociale din fondurile publice ale Germaniei.

Iar demersul nu este însă justificat de politica de asistență socială.

Beneficiile sociale pe care le primesc românii, potrivit liderei AfD

Alice Weidel a explicat și care sunt principalele astfel de beneficii. Este vorba despre alocații pentru copii, dar și servicii pentru securitatea financiară de bază, în această categorie intrând serviciile de îngrijire medicală în sistem public.

Lidera AfD a dat exemplul municipalității Magdeburg, unde cheltuielile cu prestațiile sociale au crescut semnificativ într-o perioadă scurtă.

Ilie Bolojan dă vina pe politicieni

Fostul premier Ilie Bolojan îi dă replica liderei AfD și consideră drept „inacceptabilă” declarația sa.

„Declarația liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia românii „jefuiesc” sistemul social german, este inacceptabilă. Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, își cresc familiile și contribuie la economia țării în care trăiesc”, a precizat Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Mai mult, fostul premier consideră că mulți politicieni români, care transmit mesaje xenofobe și rasiste, se fac responsabili de astfel de declarații.

„Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări. Retorica xenofobă și extremistă nu are legătură cu adevăratul patriotism.

Cei care se pretind patrioți își caută aliați politici printre cei care au valori și principii care le permit românilor să trăiască bine și să fie respectați, atât în țară, cât și în afara granițelor”, a mai scris Ilie Bolojan.