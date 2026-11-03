Public Record a făcut dezvăluiri cu privire la faptul că Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași, a cumpărat un fost punct vamal istoric din munții Apenini.

Jurnaliștii susțin că șeful CJ Călărași a plătit pentru acest bun imobiliar 70.000 de euro, deși foștii proprietari au investit 800.000 de euro pentru a-l reabilita.

Acest imobil se află în comuna Ventasso, o zonă ce leagă Toscana de regiunea Emilia-Romagna.

Mai mult, complexul turistic se numește acum „La Gabellina Iliuță”. Același nume apare acum și pe un indicator stradal.

Vasile Iliuță, proprietăți în Italia

Publicația italiană Redacon susține că achiziția a fost realizată în 2018, bunul aflându-se în procedură de executare silită. Prețul minim a fost stabilit la 331.000 de euro.

Spre finalul anului 2023, familia lui Iliuță a mai plătit pentru complex alți 70.000 de euro, tot în urma unei proceduri de executare silită.

Tot în Italia, președintele Consiliului Județean Călărași deține o clădire în Alpii italieni. Este situată în apropiere de stațiunea Saint Moritz din Elveția.

De asemenea, pe malul Mării Adriatice, în Rimini, șeful CJ Călărași deține și un hotel.

Public Record susține că bunurile imobiliare au fost achiziționate în 2023, din executări silite ale unor societăți din Italia aflate în faliment.

Reacția președintelui CJ Călărași

Contactat de Public Record și de reporterii Cotidianul pentru un punct de vedere, președintele CJ Călărași nu a răspuns.

Acesta a revenit cu un mesaj pe rețelele sociale, unde explică sursa banilor pentru aceste achiziții imobiliare.

„În legătură cu materialele apărute astăzi în presă, vreau să fac câteva precizări pentru o informare corectă a opiniei publice.

Proprietățile la care se face referire au fost achiziționate în anul 2023 din dividendele aferente anului 2022, venituri care se regăsesc în declarația mea de avere.

Activez în domeniul agriculturii încă din anul 1994, cu mult înainte de a intra în politică (…) Am fost om de afaceri înainte de a fi om politic, iar ceea ce am construit de-a lungul a peste 30 de ani de muncă nu poate fi șters prin atacuri sau dispute politice”, a scris Vasile Iliuță.