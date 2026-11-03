Trei români pe buletinele de vot din SUA: candidați în Florida, Texas și Washington D.C.

Midterms, scrutinul organizat la jumătatea mandatului prezidențial în Statele Unite ale Americii, este important din două perspective.

În primul rând, candidații care vor câștiga alegerile vor asigura controlul Congresului Statelor Unite ale Americii. Pe de altă parte, acest scrutin plasează candidații câștigători în fruntea unor state și permite ocuparea multor funcții la nivel local.

Candidați cu origini românești pe buletinele de vot din SUA

Comunitatea românească din Statele Unite ale Americii este la rându-i reprezentată de trei candidați de origine română. Aceștia au ales să participe la midterms atât din partea Partidului Republican, al președintelui Donald Trump, cât și din partea Partidului Democrat.

Comunitatea de români din Statele Unite ale Americii însumează 445.000 de persoane, conform American Community Survey. Transformată în procente, această cifră arată că 0,15% din populația totală a Americii este alcătuită din reprezentanții comunității românești.

Așadar, cei trei reprezentanți candidați cu origini românești ar putea reprezenta un sprijin și pentru românii care trăiesc în Statele Unite ale Americii.

Iată cine sunt candidații cu origini românești înscriși în cursa pentru midterms:

Ciprian Ivanof – născut în România, acesta candidează pentru o funcție de „U.S. Shadow Representative” în cadrul Districtului Columbia. Potrivit legilor americane, această funcție are un caracter simbolic. O persoană este aleasă în această funcție pentru a face lobby în privința susținerii drepturilor politice ale districtului. Acest aspect ajută districtul la reprezentativitate reală în Congres.

Ciprian Ivanof a făcut parte din Garda Națională a Armatei Statelor Unite ale Americii. Acesta candidează din partea Partidului Republican. Are o diplomă de licență obținută la Universitatea din Minnesota, dar și o diplomă în drept obținută la Colegiul de Drept din Washington. De profesie este avocat. Principalul său contracandidat este democratul Franklin Garcia.

Ionel Roiban – candidat pe listele Partidului Republican, Roiban este un inginer de software și inteligență artificială, mutat din România în Statele Unite ale Americii în anul 2001. În trecut, a fost președintele Comitetului Național al Republicanilor Româno-Americani și este pentru prima dată când se înscrie într-o cursă electorală.

Ionel Roiban candidează pentru un loc în Camera Reprezentanților din Florida, Districtul 90. Principalul său contracandidat este democratul Rob Long.

Mihaela Pleșa – născută în Texas din părinți imigranți români, Mihaela Pleșa candidează pentru un loc în Camera Reprezentanților din Texas. Este a doua sa candidatură pe listele Partidului Democrat, iar misiunea sa este de a continua să-și reprezinte districtul din Collin County. Ea reprezintă zone din Plano, Allen, Dallas și Richardson.

În 2022, la prima sa participare la midterms, Mihaela Pleșea a devenit primul candidat cu origini românești ales în Legislativul statului Texas.

Principala sa misiune este de a crește accesul la servicii medicale pentru cetățenii din Texas și de a obține mai multe fonduri pentru școlile din acest stat.