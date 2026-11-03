Luca Niculescu, discuție cu secretarul general al OCDE. Procesul de aderare, bază excelentă pentru politici și practici bune în România

Premierul Luca Niculescu a avut, marţi, o „discuție excelentă” cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, „un prieten și susținător puternic al României”.

„Procesul de aderare la OCDE este o bază excelentă pentru politici și practici bune în România, în interesul cetățenilor și al economiei – o oportunitate pe care intenționăm să o valorificăm pe deplin, așa cum este subliniat în Programul de Guvernare”, a scris premierul Luca Niculescu pe X.

„România își menține angajamentul deplin de a deveni membru al familiei OCDE cât mai curând posibil”, a adăugat el.

„România a depus eforturi susținute, realizând reforme majore. Vă mulțumesc pentru o conducere constantă, exercitată de-a lungul multor ani în calitate de ambasador, coordonator la nivel înalt și, în prezent, prim-ministru. Aștept cu interes finalizarea cu succes a acestui proces și primirea României ca stat membru al OCDE”, a comentat Cormann la postarea premierului român.

Ce presupune aderarea României la OCDE

Aderarea României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) presupune intrarea țării într-un club al statelor care au economii de piață dezvoltate sau emergente, instituții funcționale și angajamente comune privind guvernarea, economia, transparența și politicile publice.

Dar miza este mai mare decât prestigiul diplomatic. Pentru România, aderarea ar însemna asumarea unor reguli și standarde internaționale care ar trebui să schimbe modul în care funcționează statul, administrația, economia și relația dintre instituții și mediul privat.

OCDE stabilește standarde

Pe scurt: OCDE nu este o organizație care îți dă bani, precum UE. Este o organizație care stabilește standarde, evaluează politicile statelor membre și le pune în comparație unele cu altele.

OCDE are sediul la Paris și reunește state care cooperează în domenii precum:

politici economice și fiscale;

combaterea corupției;

educație și sănătate;

administrație publică;

investiții și comerț;

protecția mediului și schimbări climatice;

guvernanță corporativă;

digitalizarea serviciilor publice.

Aderarea nu înseamnă doar semnarea unui tratat. România trebuie să demonstreze că legislația, instituțiile și practicile sale respectă standardele OCDE.

Aceasta presupune evaluări tehnice aprofundate, pe domenii, realizate de comitetele organizației, modificări legislative și instituționale și acceptarea unor instrumente juridice și recomandări ale organizației.