„Banii de blană vin de la Buzău”. Partidul DREPT acuză o rețea de interese în jurul lui Marcel Ciolacu

Partidul DREPT acuză existența unei rețele de interese politice și de familie în administrația din Buzău, în jurul fostului premier Marcel Ciolacu și al ministrului Dezvoltării, Alexandru Stoica. Formațiunea susține că firme apropiate de instituțiile locale au obținut contracte de milioane de lei din bani publici. În acest context, partidul cere confiscarea averilor nejustificate, prin inițiativa #IaLeBanii.

Comuna condusă de tatăl ministrului Dezvoltării, în afara pragului pentru comasarea obligatorie

Una dintre principalele acuzații formulate de Partidul DREPT vizează reforma administrativă propusă de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Potrivit planului prezentat de ministru, prima etapă a reformei vizează comasarea voluntară a comunelor cu cel mult 1.500 de locuitori. După 1 martie 2027, Guvernul intenționează să treacă la o etapă de comasare obligatorie, care ar urma să fie aplicată din 2028. Localitățile mai mari pot participa și ele la comasarea voluntară.

Partidul DREPT atrage atenția asupra comunei Pănătău, din județul Buzău, condusă de tatăl ministrului. Localitatea are 2.089 de locuitori, potrivit datelor prezentate de formațiune, ceea ce o plasează peste pragul stabilit pentru prima etapă a reformei. Reprezentanții partidului consideră că situația ridică semne de întrebare, în condițiile în care administrația locală depinde în mare măsură de finanțarea de la stat.

Potrivit comunicatului, veniturile proprii ale comunei reprezintă mai puțin de 10% din veniturile totale, iar dependența de alocările bugetare depășește 85%. Încasările proprii ar acoperi doar 16,9% din cheltuielile cu salariile și serviciile. Formațiunea mai susține că populația comunei a scăzut cu 5,6% între 2021 și 2024. Dacă tendința continuă, localitatea ar putea pierde peste un sfert dintre locuitori până în 2035.

DREPT consideră că acești indicatori ar trebui luați în calcul pentru reorganizarea administrativă, indiferent de numărul locuitorilor.

Contracte de milioane de lei și legături de familie în instituțiile din Buzău

Partidul DREPT aduce în discuție și contractele publice obținute de societatea ADY COMSERVICE. Potrivit formațiunii, firma a câștigat un contract de 16,87 milioane de lei, finanțat prin programul Anghel Saligny, pentru lucrări în comuna Pănătău. Contractul ar fi fost atribuit în perioada în care Marcel Ciolacu conducea Guvernul.

Aceeași societate ar fi beneficiat de 11 achiziții directe în județul Buzău, în valoare totală de 1,51 milioane de lei.

Un alt contract invocat de partid este un acord-cadru pentru deszăpezire, în valoare de 86,80 milioane de lei, atribuit de Secția de Drumuri Naționale Buzău.

Formațiunea atrage atenția asupra legăturilor de familie dintre persoanele aflate la conducerea instituțiilor implicate. Sorin Robu, director al DRDP Buzău, este ginerele primarului din Pănătău și cumnatul ministrului Alexandru Stoica. DREPT susține că aceste legături ridică suspiciuni privind modul în care sunt administrate și atribuite contractele publice.

Reprezentanții DREPT susțin că influența politică și relațiile personale se intersectează în instituțiile responsabile de gestionarea fondurilor publice.

Partidul DREPT cere confiscarea averilor nejustificate

Pornind de la aceste acuzații, Partidul DREPT propune confiscarea averilor nejustificate, prin inițiativa #IaLeBanii. Formațiunea critică averile și stilul de viață afișate de unele persoane din mediul politic, făcând referire la haine de lux, călătorii cu avioane private și proprietăți costisitoare.

Potrivit partidului, există situații în care bunurile deținute de politicieni sau de rudele acestora ar fi greu de justificat prin veniturile declarate.

„Vedem blănuri de lux purtate la cumetrii de partid, animate pe bani mulți de cântăreți celebri. Vedem avioane private spre destinații exotice. Vedem hanorace de mii de euro. Vedem proprietăți uriașe pe numele rudelor, „plătite” din salarii de bugetari sau din firme pe pierdere”, se arată în comunicatul formațiunii.

Partidul susține că autoritățile ar trebui să verifice proveniența acestor averi și să dispună confiscarea bunurilor pentru care nu poate fi demonstrată o sursă legală.

În finalul comunicatului, DREPT amintește că Vlad Gheorghe a formulat plângeri penale în legătură cu scandalul Nordis și cu presupusa devalizare a bugetului de stat. Formațiunea solicită intervenția justiției și clarificarea suspiciunilor privind utilizarea banilor publici.