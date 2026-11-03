Pachetul integral, de la doi acționari

Semnatarul acordului este Kotsovolos, subsidiara PPC înregistrată sub numele Next Gen Retail Services Single Member S.A., care va prelua 100% din acțiunile Flanco.

Potrivit comunicatului PPC, vânzătorii sunt antreprenorul Iulian Stanciu, cu o participație de 98%, și Dragoș Sîrbu, care deține restul de 2%. Tranzacția are la bază o evaluare a Flanco de 35 de milioane de euro.

Intrare pe o piață de 3,6 miliarde de euro

Prin această achiziție, PPC, grup elen care produce și furnizează energie, pătrunde pe piața produselor electrice și electronice, un segment evaluat la 3,6 miliarde de euro și aflat în creștere accelerată.

Totodată, grupul preia cea de-a doua mare rețea de magazine fizice din România, arată sursa citată.

Mutarea se înscrie în Planul Strategic al Grupului PPC pentru 2026-2030 și grăbește extinderea internațională a companiei.

Obiectivul este ca Kotsovolos să devină un actor regional în Europa de Sud-Est, capabil să ofere la un loc aparatură electronică, soluții pentru casă și servicii cu valoare adăugată, în cadrul unui ecosistem care leagă tehnologia, serviciile și energia.

Ce preia Kotsovolos

Rețeaua preluată cuprinde 150 de magazine fizice, răspândite în peste 100 de orașe din țară, care însumează o suprafață de vânzare de aproape 60.000 mp.

La acestea se adaugă o platformă de logistică terță, cu o suprafață de 37.500 mp, peste 1.200 de angajați calificați și un trafic de peste 14 milioane de vizite pe an, potrivit comunicatului.

În România, magazinele fizice tradiționale au în continuare un rol important, generând în jur de 70% din vânzări, conform aceleiași surse.

Magazinele Flanco, canal pentru energia verde

Grupul PPC va folosi rețeaua de magazine și infrastructura logistică Flanco ca platformă proprie, adică un punct de contact fizic cu clienții, atât pentru distribuție directă, cât și pentru servicii.

În magazinele Flanco vor ajunge astfel soluțiile de tranziție verde ale PPC România, de la sisteme fotovoltaice pentru locuințe și pompe de căldură până la stații de încărcare pentru mașini electrice și soluții de energie inteligentă. Compania le va promova, distribui și susține tehnic.

În plus, clienții vor putea cumpăra pachete care combină electrocasnicele cu furnizarea de energie, precizează PPC.

Un model de retail exportat în România

Pentru Kotsovolos, acordul reprezintă o schimbare importantă, a declarat CEO-ul companiei, Christos Karagiannakis.

Potrivit acestuia, compania grecească își consolidează astfel poziția de jucător regional în Europa de Sud-Est și își exportă modelul de retail de succes către România.

Karagiannakis a descris România ca pe o piață cu perspective foarte mari, resurse umane de excepție și consumatori atrași de tehnologie.

„Achiziția Flanco, ca parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026-2030, accelerează semnificativ implementarea planului nostru de afaceri, care urmărește să creeze un ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice ce îmbunătățesc viața de zi cu zi a clienților noștri din Europa de Sud-Est și susține activ tranziția energetică din regiune.

Flanco aduce Grupului o prezență de lungă durată pe piața românească, un brand recunoscut și, cel mai important, persoane cu expertiză și cunoștințe profunde ale pieței.

În această moștenire investim și, împreună cu echipa și managementul companiei, vom modela viitorul”, a mai declarat Christos Karagiannakis.