The Urs, artistul anului la Premiile Muzicale Radio România 2026. Irina Rimes, Lidia Buble și The Motans, printre câștigători

Muzica românească și-a desemnat câștigătorii anului. The Urs a primit titlul de artistul anului, în timp ce Irina Rimes, Lidia Buble, The Motans și Dora Găitanovici s-au numărat printre numele premiate la Gala Premiilor Muzicale Radio România 2026. Evenimentul a avut loc luni seară, 2 noiembrie, la Sala Radio din București.

Gala Premiilor Muzicale Radio România 2026 a adus pe aceeași scenă artiști din mai multe generații și stiluri muzicale. Premiile au recompensat performanțele înregistrate în anul 2025, de la cele mai ascultate piese pop până la creații rock, folk, jazz și alternative, scrie News.ro.

Evenimentul a fost prezentat de Irina Baianț și Adrian Nour, iar trofeele au fost înmânate de interpreți, compozitori, personalități ale industriei muzicale și realizatori ai postului public de radio.

The Urs a câștigat titlul de artistul anului

Una dintre cele mai importante distincții ale galei, cea de artistul anului, i-a revenit lui The Urs. La categoria cel mai bun interpret, premiul a fost câștigat de The Motans, în timp ce Andia a fost desemnată cea mai bună interpretă.

Irina Rimes a fost recompensată pentru piesa „Să nu uiți cât te-am iubit”, care a obținut premiul pentru cel mai bun cântec pop. La categoria cântecul anului, trofeul a ajuns la Misha Miller și Alex Velea, pentru colaborarea „Bam Bam”.

Lidia Buble a câștigat premiul pentru albumul anului cu materialul discografic „Fragil”. Dora Găitanovici și Om la Lună, premiați pentru muzica rock și alternative

Muzica românească și-a desemnat câștigătorii anului

Dora Găitanovici a primit premiul pentru cel mai bun cântec rock, cu piesa „Vând ploi”, în timp ce trupa Grimus a fost desemnată cel mai bun artist rock. Formația Om la Lună s-a impus la categoria Best Alternative, iar Cătălin Stepa a câștigat distincția pentru cel mai bun artist folk.

Premiul pentru jazz i-a revenit Anei Cristina Leonte. La categoria cel mai bun debut, câștigătoare a fost Daria Lupi. Publicul a avut, la rândul său, posibilitatea de a-și desemna favorita. Premiul Publicului a fost acordat artistei Alexia, în urma voturilor exprimate pe site-ul oficial al evenimentului.

O distincție specială, Premiul de Excelență, i-a revenit Simonei Strungaru, care a dirijat Big Band-ul Radio România pe parcursul serii.

Lista câștigătorilor Premiilor Muzicale Radio România 2026

* Artistul anului: The Urs

* Cel mai bun interpret: The Motans

* Cea mai bună interpretă: Andia

* Cel mai bun cântec pop: Irina Rimes – „Să nu uiți cât te-am iubit”

* Cel mai bun cântec rock: Dora Găitanovici – „Vând ploi”

* Cântecul anului: Misha Miller și Alex Velea – „Bam Bam”

* Albumul anului: Lidia Buble – „Fragil”

* Cel mai bun artist rock: Grimus

* Cel mai bun artist folk: Cătălin Stepa

* Cel mai bun debut: Daria Lupi

* Best Jazz: Ana Cristina Leonte

* Best Alternative: Om la Lună

* DJ-ul anului: Adrian Șaguna

* Premiul Publicului: Alexia

* Premiul de Excelență: Simona Strungaru

Trofee din cristal și argint pentru artiștii premiați

Organizatorii au pregătit pentru câștigători trofee realizate din cristal, cu încrustații de argint. Acestea au fost create de artistul plastic Ioan Tămâian.

Atmosfera de gală a început încă de la intrarea în Sala Radio, unde artiștii nominalizați au fost întâmpinați pe covorul roșu de fotografi și echipe de televiziune. Pe scenă, muzica a fost asigurată pe parcursul întregii seri de Big Band-ul Radio România, sub conducerea Simonei Strungaru.