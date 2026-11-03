VIDEO Tragedie în fotbalul spaniol. Jesús de Miguel a murit la 30 de ani în urma unei coliziuni pe teren

Fotbalistul spaniol Jesús de Miguel, atacant al formației CD Tenerife, a încetat din viață marți dimineață la vârsta de 30 de ani, în urma unei accidentări severe suferite în timpul meciului disputat luni seară împotriva echipei FC Andorra, în etapa a 12-a din LaLiga2. Clubul a anunțat decesul la aproape 12 ore după coliziunea violentă de pe teren.

Incident grav în prelungirile meciului din LaLiga2

Atacantul spaniol Jesús de Miguel a fost implicat într-o coliziune dură în minutul 90+7 al partidei dintre CD Tenerife și FC Andorra, la scorul de 2-2. În faza respectivă, portarul echipei oaspete, Jesús Owono, a ieșit la o intervenție și l-a lovit involuntar pe atacant cu piciorul în zona pieptului. În urma impactului violent, fotbalistul a căzut inconștient pe gazon, necesitând manevre imediate de resuscitare în ambulanță, potrivit GSP.ro.

După acordarea primului ajutor pe teren și stabilizarea temporară a jucătorului, meciul a fost suspendat definitiv de arbitru. Jucătorul a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar Nuestra Señora de Candelaria și internat la secția de Terapie Intensivă în stare gravă, dar stabilă.

Evoluția stării de sănătate și anunțul oficial al clubului

Deși primele evaluări medicale din noaptea de luni indicau o stare stabilă, evoluția ulterioară din cursul dimineții de marți a evidențiat complicații neurologice severe. În ciuda îngrijirilor acordate la Terapie Intensivă, decesul jucătorului a fost înregistrat marți, 3 noiembrie 2026, la ora 08:00.

Conducerea clubului CD Tenerife a emis un comunicat oficial prin care a confirmat trecerea în neființă a fotbalistului:

„Cu inimile frânte de durere, cu un nod în gât și fără să putem crede că acest lucru este adevărat, clubul CD Tenerife anunță tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marți, 3 noiembrie 2026, la ora 08:00. Nu există cuvinte care să aline suferința și absolut nimic care să poată diminua această durere copleșitoare. Suntem alături de familia sa îndurerată, de cei dragi și de întreaga familie a clubului Tenerife, care plânge astăzi în urma acestui deznodământ crunt. Familia lui Jesús de Miguel mulțumește pentru toate mesajele de susținere primite și solicită, totodată, din suflet, respectarea intimității sale în aceste momente cumplite.”

Cariera sportivă a atacantului Jesús de Miguel

Născut în Spania, atacantul în vârstă de 30 de ani și-a început formarea sportivă în academiile cluburilor Lugo Fuenlabrada și Leganés. La nivel de seniori, el a evoluat de-a lungul carierei pentru echipele Leganés B, Lugo Fuenlabrada, Internacional Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca și CD Castellón.

În anul 2025, Jesús de Miguel a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu formația CD Tenerife. A fost un jucător de bază în campania de promovare în LaLiga2, bifând 11 goluri și 7 pase decisive în 29 de partide. În Sezonul curent din LaLiga2, atacantul, evaluat la 500.000 de euro pe site-urile de specialitate, înregistrase 6 prezențe pe teren. La partida de luni seară, pe banca de rezerve a echipei adverse, FC Andorra, s-a aflat și fotbalistul român Enes Sali.