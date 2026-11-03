Trupelor britanice și aliaților europeni le va fi permis să riposteze dacă vor fi atacate de forțele ruse în cazul unei viitoare desfășurări ca menținători ai păcii în Ucraina după încetarea ostilităților. Misiunea de stabilizare, condusă de Marea Britanie și Franța, este concepută ca o structură strict europeană, funcționând independent de sistemele militare și tehnologice ale Statelor Unite.

Mandat defensiv pentru trupele europene de menținere a păcii

Forțele militare britanice și aliate din Europa vor avea dreptul de a executa foc de ripostă împotriva trupelor ruse în situația în care vor fi vizate de atacuri pe durata unei eventuale misiuni de menținere a păcii pe teritoriul Ucrainei. Detaliile privind regulile de angajare și structura forței multinaționale au fost furnizate de oficiali occidentali pentru publicația The Guardian.

Misiunea de stabilizare propusă va fi coordonată de Marea Britanie și Franța și se va baza pe o componență aproape exclusiv europeană. Oficialii occidentali au confirmat că mandatul forței este unul strict defensiv, fiind prevăzută protecția directă a efectivelor împotriva oricărei agresiuni. Conform declarațiilor oficiale, „în mod clar ne vom proteja forțele împotriva oricărei agresiuni”, acțiunile fiind proiectate pentru autoapărare și protecție împotriva atacurilor cu drone sau a altor amenințări directe.

Exercițiul militar Koalicja și pregătirea operațională

Marea Britanie și Franța organizează exercițiul militar denumit Koalicja, programat să se desfășoare în Polonia. Aplicația tactică reunește 11 națiuni și are ca scop simularea unei desfășurări rapide de trupe pe teritoriul ucrainean în eventualitatea încheierii conflictului armat.

La exercițiul multinațional participă un efectiv total de 2.800 de militari din forțele terestre, navale și aeriene. Franța contribuie cu 1.500 de soldați din cadrul Diviziei 1, iar Marea Britanie trimite 300 de militari din Brigada 7 Ușoară Mecanizată. Alături de cele două națiuni formatoare, la manevre participă efective din Polonia, Germania, Belgia, Estonia, Lituania, Olanda, Spania, Suedia și Turcia.

Națiune / Structură Efectiv contribuit Unitate / Rol Franța 1.500 militari Divizia 1 Marea Britanie 300 militari Brigada 7 Ușoară Mecanizată Aliați europeni (9 state) 1.000 militari Forțe combinate terestre, navale și aeriene Total forță desfășurată 2.800 militari Forță multinațională de stabilizare

Independența față de sistemele și tehnologia Statelor Unite

Forța multinațională de stabilizare este concepută să opereze în afara cadrului formal al NATO și fără sprijin direct din partea Statelor Unite ale Americii. Planificarea operațională a luat în calcul evitarea dependenței de tehnologia militară și de infrastructura de comunicații americană.

Printre măsurile adoptate se numără neutilizarea rețelei de sateliți Starlink pentru comunicațiile tactice ale forței europene. Decizia vine pe fondul preocupărilor legate de predictibilitatea sprijinului american și al restricțiilor temporare aplicate anterior de SUA asupra utilizării variantelor militare Starshield de către Ucraina. Totodată, administrația de la Washington a precizat că nu intenționează să angajeze trupe americane în misiuni de menținere a păcii pe teritoriul ucrainean.

Rolul misiunii: garanții ferme de securitate

Generalul-locotenent Tom Bateman, comandantul forței de stabilizare, a afirmat că obiectivul principal al statelor europene este oferirea unor garanții de securitate ferme și obligatorii pentru Ucraina după oprirea ostilităților. Planurile de operațiuni au fost elaborate pe parcursul ultimului an și urmăresc demonstrarea capacității de reacție rapidă și interoperabilitate militară.

Trupele occidentale vor fi poziționate la distanță de linia frontului, având ca atribuție prioritară sprijinirea procesului de reconstrucție și consolidare a armatei ucrainene. Suplimentar, misiunea include patrule aeriene cu avioane de vânătoare pentru securizarea spațiului aerian și redeschiderea aeroporturilor comerciale din Ucraina, precum și operațiuni de deminare în Marea Neagră, coordonate de Turcia, pentru restabilirea rutelor maritime comerciale.