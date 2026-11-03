VIDEO Operațiunea Jupiter 6. Peste 300 de percheziții în țară. Prejudicii de aproape 47 de milioane de lei

Peste 300 de percheziții au loc în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, în dosare de evaziune fiscală, corupție și spălare de bani. Autoritățile încearcă să recupereze prejudicii de zeci de milioane de lei.

Mădălina Hodea
VIDEO Operațiunea Jupiter 6. Peste 300 de percheziții în țară. Prejudicii de aproape 47 de milioane de lei

sursa foto Ministerul Public

Peste 300 de percheziții au loc în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, în dosare de evaziune fiscală, corupție și spălare de bani. Autoritățile încearcă să recupereze prejudicii de zeci de milioane de lei.

Polițiștii și procurorii desfășoară marți, 3 noiembrie, o amplă operațiune în București și în mai multe județe din țară. Sunt puse în aplicare 304 mandate de percheziție domiciliară, în dosare care vizează evaziune fiscală, corupție, spălare de bani, contrabandă și alte infracțiuni. Prejudiciile identificate până acum se apropie de 47 de milioane de lei, la care se adaugă aproape 290.000 de dolari.

Operațiunea „Jupiter 6” continuă cu sute de descinderi în întreaga țară. Marți dimineață, anchetatorii au declanșat 67 de acțiuni operative, coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Perchezițiile au loc în Capitală și în mai multe județe, fiind vizate persoane suspectate de implicare în activități ilegale. Acțiunile urmăresc strângerea probelor, identificarea celor implicați și recuperarea prejudiciilor.

 

Dosare de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani

Anchetatorii verifică o gamă largă de infracțiuni, de la fapte economice până la infracțiuni care pun în pericol siguranța publică și mediul.

Printre infracțiunile investigate se numără:

  • Evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani;
  • Delapidare, înșelăciune și furt calificat;
  • Cămătărie, șantaj și tâlhărie;
  • Fapte de corupție și abuz în serviciu;
  • Fals, uz de fals și contrafacere;
  • Nerespectarea regimului armelor și munițiilor;
  • Trafic de substanțe toxice;
  • Braconaj, tăieri ilegale și furt de arbori;
  • Infracțiuni privind gestionarea deșeurilor.

Potrivit Parchetului General, investigațiile urmăresc atât documentarea faptelor, cât și identificarea bunurilor și sumelor de bani care ar proveni din activități infracționale.

Prejudicii de zeci de milioane de lei

Din cercetările efectuate până în prezent, autoritățile au identificat prejudicii care depășesc 46,97 milioane de lei și 289.417 dolari.

Sumele nu sunt definitive. Anchetatorii precizează că valoarea totală a pagubelor ar putea crește, pe măsură ce investigațiile avansează și sunt verificate noi tranzacții sau bunuri.

În cadrul operațiunii sunt puse în executare și mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie audiate pentru clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele investigate.

Un obiectiv important al anchetelor îl reprezintă recuperarea prejudiciilor. Procurorii urmăresc identificarea și indisponibilizarea bunurilor suspectate că ar proveni din infracțiuni, inclusiv prin instituirea unor măsuri asigurătorii.

A doua zi a operațiunii naționale

Acțiunile de marți vin după o primă zi de percheziții desfășurată luni, 2 noiembrie, când polițiștii au pus în executare alte 202 mandate de percheziție domiciliară. Astfel, în primele două zile ale operațiunii „Jupiter 6”, autoritățile au anunțat un total de 506 percheziții la nivel național.

Intervențiile sunt desfășurate în dosare distincte, care vizează atât criminalitatea economico-financiară, cât și infracțiuni de drept comun sau încălcări ale legislației privind armele, pădurile și protecția mediului.

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