USR vrea să pună capăt dublei loialități a parlamentarilor-avocați. Ce dosare nu ar mai avea voie să preia

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a inițiat un proiect de lege pentru modificarea Legii integrității. Inițiativa urmărește interzicerea parlamentarilor care exercită profesia de avocat de la reprezentarea clienților împotriva statului român și în dosare penale grave, pentru a preveni conflictele de interese între funcția publică și activitatea privată.

Proiectul vine ca o măsură necesară pentru protejarea interesului public și pentru a elimina suspiciunile legate de folosirea mandatului parlamentar în scopuri profesionale private.

Prevederile noului proiect legislativ

Proiectul USR modifică oficial Legea numărul 161/2003 privind integritatea, și reinstituie o serie de interdicții care fuseseră eliminate anterior. Deputatul Alexandru Dimitriu susține că reglementarea este esențială pentru transparență.

„Sunt avocat și sunt la primul mandat de parlamentar și, din această dublă perspectivă, consider că este esențial să existe reguli clare care să prevină conflictele dintre cele două roluri.Îmi doresc ca funcția de parlamentar să nu fie folosită, direct sau indirect, pentru susținerea intereselor unor clienți în detrimentul interesului public”, a declarat deputatul USR, membru în Comisia juridică.

Noile reguli vizează interzicerea pledoariilor în fața judecătoriilor și tribunalelor, precum și acordarea de asistență juridică la parchetele din subordinea acestor instanțe.

Restricții în cauzele penale și litigiile cu statul

Conform documentului pus în dezbatere, parlamentarii-avocați nu vor putea acorda asistență sau reprezentare suspecților ori inculpaților în cauze penale complexe. Această interdicție se aplică pentru infracțiuni de corupție, asimilate acesteia, fraude împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și infracțiuni legate de droguri.

Conform comunicatului de presă emis de USR, parlamentarii „nu vor putea acorda consultații ori asistență juridică, nu vor putea asigura reprezentarea și nu vor putea redacta acte juridice în litigii ori proceduri jurisdicționale, desfășurate în România sau în fața unei instanțe internaționale, în care este implicat, pe poziție adversă, statul român, o autoritate sau instituție publică, o regie autonomă, o companie națională, o societate națională ori o societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține, direct sau indirect, majoritatea capitalului social ori a drepturilor de vot.”