Kelemen Hunor, despre imaginile de la petrecerea lui Alfred Simonis: Nu poți să te afișezi atât de arogant față de toată țara

Petrecerea privată prilejuită de botezul fiuli lui Alfred Simonis a generat un val puternic de reacții în spațiul public. Evenimentul a fost criticat intens pentru discrepanța majoră dintre stilul de viață afișat de membrii marcanți ai partidelor aflate la putere și dificultățile financiare cu care se confruntă populația României în această perioadă dificilă.

Evenimentul organizat la sfârșitul săptămânii trecută a adus în atenția opiniei publice numeroase imagini care surprind opulența și ținutele extravagante purtate de invitații de la nivelul conducerii centrale a partidului aflat la guvernare.

Reacția liderului UDMR și contextul evenimentului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avut o reacție critică în cadrul unei emisiuni la Euronews România. El a comentat imaginile apărute de la botezul fiului lui Alfred Simonis, eveniment la care au participat numeroase figuri importante ale Partidului Social Democrat.

„Dacă atâta au putut ei, acum eu ce să spun? Mă mir și eu, am rămas perplex când am văzut câteva imagini și câteva comentarii. Nu se face așa ceva! Nu se poate”, a afirmat Kelemen Hunor, citat de news.ro.

Liderul UDMR a subliniat că discrepanța dintre discursul politic și comportamentul public este inacceptabilă. Într-o perioadă în care economia traversează momente dificile resimțite de fiecare cetățean, afișarea unei atitudini arogante stârnește furia legitimă a oamenilor.

Detalii de la petrecere și prezența marcantă a liderilor PSD

Petrecerea organizată sâmbătă cu ocazia botezului a fost condusă de elemente de lux care au atras atenția publicului și a internauților. Copilul lui Alfred Simonis a fost creștinat de liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

Prezența partenerelor de la nivelul conducerii partidului a generat discuții aprinse în mediul online. Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu, a purtat o ținută accesorizată cu o haină de blană estimată de utilizatorii rețelelor sociale la zeci de mii de lei. Valul de critici a vizat costurile ridicate și contrastul cu realitatea socială.

La eveniment au participat mai mulți miniștri și lideri locali ai formațiunii politice, printre care Lia Olguța Vasilescu, ministrul delegat Sorin Ionescu, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, fostul ministru Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul Daniel Băluță și fostul ministru Bogdan Ivan. Partea artistică a petrecerii a fost susținută de artiști cunoscuți precum Al Bano și Theo Rose.