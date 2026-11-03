Pariul de milioane al fraților Pavăl în Grecia. Cum arată primul an de la preluarea Praktiker

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au investit zeci de milioane de euro în dezvoltarea lanțului Praktiker Hellas din Grecia, preluat în 2025. Cu toate acestea, compania a înregistrat vânzări mai mici și pierderi în creștere în primul an sub noul acționariat. Oamenii de afaceri români au început să cumpere spațiile comerciale folosite anterior în chirie și să modernizeze rețeaua de 17 magazine.

Pavăl Holding a cumpărat Praktiker Hellas de la grupul canadian Fairfax Financial Holdings. Tranzacția a fost estimată la 120-130 de milioane de euro și a marcat intrarea proprietarilor Dedeman pe piața din Grecia. Deși investițiile au continuat după preluare, rezultatele financiare arată că redresarea companiei nu s-a produs încă.

Vânzări mai mici și pierderi în creștere în primul an

Potrivit Profit.ro, compania a înregistrat în 2025 vânzări de 179,84 milioane de euro. Suma reprezintă o scădere de 3,4% față de anul precedent. În același timp, pierderile nete au crescut de la 1,76 milioane de euro în 2024 la 2,1 milioane de euro în 2025.

Și indicatorul EBITDA, care reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare, a înregistrat o scădere. Acesta a ajuns la 2,04 milioane de euro, cu 26,9% mai puțin decât în anul anterior. Marja EBITDA a fost de numai 1,13%, ceea ce indică o profitabilitate operațională redusă.

În paralel, frații Pavăl au început să schimbe modul în care compania își administrează proprietățile. În loc să plătească chirii pentru o parte dintre magazine, noii proprietari au decis să cumpere clădirile în care acestea funcționează. În iulie 2025, Pavăl Holding a semnat un antecontract cu Eurobank pentru achiziționarea a opt proprietăți din Grecia.

Primele cinci imobile, aflate în Tavros, Elliniko, Metamorfosi, Salonic și Heraklion, au fost cumpărate în decembrie 2025. Alte două proprietăți, din Patras și Mandra, au fost achiziționate în 2026. La sfârșitul lunii octombrie, transferul imobilului din Agia Varvara nu era încă finalizat.

În martie 2026, Dedeman Hellas a cumpărat și compania imobiliară Adam Logistics, pentru 17 milioane de euro. Tranzacția a inclus un centru logistic de peste 24.700 de metri pătrați, situat în apropiere de Salonic.

Peste 57 de milioane de euro injectate în companie și un împrumut de 90 de milioane

Achizițiile imobiliare au schimbat semnificativ bilanțul companiei. Valoarea contabilă a proprietăților a crescut de la 7,12 milioane de euro la 106,04 milioane de euro. În același timp, cheltuielile cu chiriile aferente leasingului operațional au scăzut cu 7,67%. Acestea au ajuns la 12,64 milioane de euro în 2025, față de 13,69 milioane de euro în anul precedent.

Pentru susținerea investițiilor, Pavăl Holding a adus în companie 57,05 milioane de euro în 2025. Astfel, capitalurile proprii au crescut la 57,9 milioane de euro, de la 2,99 milioane de euro la sfârșitul anului 2024.

Finanțarea a continuat și în 2026, prin noi aporturi de capital. În plus, compania a contractat de la Eurobank un împrumut prin emisiune de obligațiuni în valoare de 90 de milioane de euro. O primă tranșă, de 62,33 milioane de euro, a fost accesată în luna mai.

Cele 17 magazine Praktiker trec printr-un proces de rebranding

Pe lângă investițiile imobiliare, noii proprietari au început modernizarea rețelei Praktiker Hellas. În 2025, compania a finalizat renovarea a patru magazine, situate în Pallini, Rodos, Heraklion și Patras. Au fost realizate și investiții în infrastructura IT și în digitalizarea operațiunilor.

Recent, frații Pavăl au început și procesul de rebranding al celor 17 magazine. Schimbările includ o nouă identitate vizuală, precum și modificări ale beneficiilor oferite angajaților. Compania a precizat că magazinele vor rămâne deschise și vor funcționa normal pe durata transformării.

Praktiker Hellas operează în prezent 17 magazine fizice, un magazin online și trei depozite centrale, amplasate în Atena și Salonic. Rețeaua deservește aproximativ șapte milioane de clienți anual și comercializează peste 60.000 de produse. La sfârșitul anului 2025, compania avea 1.163 de angajați, față de 1.180 în anul precedent. Cheltuielile totale cu beneficiile angajaților s-au menținut la aproximativ 27,8 milioane de euro.