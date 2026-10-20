Frații Pavăl continuă investițiile imobiliare în București. Urmează achiziția fostei platforme ICMA, cu potențial pentru sute de apartamente sau un parc de retail

La scurt timp după o serie impresionantă de achiziții în zona clădirilor de birouri și a hotelurilor de lux, frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii retailerului Dedeman, se concentrează pe valorificarea fostelor platforme industriale din București.

Omul de afaceri Mircea Popa, directorul general și acționarul majoritar al producătorului de echipamente de încălzire ICMA, urmează să aprobe vânzarea a cinci parcele de teren către Dedeman.

Detaliile viitoarei tranzacții din estul Capitalei

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, contractul de vânzare-cumpărare vizează o suprafață totală de 11.437 de metri pătrați, situată pe strada Industriilor 3-5, în Sectorul 3. Semnarea actelor oficiale este programată pentru trimestrul al doilea din 2027. În cadrul acestei înțelegeri, compania ICMA va renunța și la decizia judecătorească prin care Dedeman a fost obligat să mute un post trafo de pe vechea proprietate.

Fondată în 1948, întreprinderea ICMA producea echipamente de încălzire și agregate de ventilație utilizate inclusiv la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Cu toate acestea, din 2019, majoritatea clădirilor de pe cele 3,6 hectare au fost demolate, iar terenul a fost scos la vânzare pentru proiecte imobiliare.

Cumularea terenurilor lângă Dedeman Pantelimon

Terenul vizat acum se învecinează direct cu magazinul Dedeman Pantelimon, inaugurat în 2018. Mai mult, în anul 2024, frații Pavăl au securizat și fosta platformă industrială Andami, cu o suprafață de circa 2 hectare, aflată în aceeași zonă. Construcțiile de pe terenul Andami au fost deja demolate.

Odată cu finalizarea achiziției ICMA, Dedeman va deține un lot compact de peste 3,1 hectare de teren. Specialiștii din piața imobiliară estimează că acest perimetru are potențialul de a susține construcția a aproximativ 700 de apartamente noi sau a unui parc comercial de tip retail park. Reprezentanții Dedeman nu au comunicat încă destinația finală a acestui perimetru imobiliar masiv.

Fosta zonă industrială Republica a devenit un magnet pentru investitori. În proximitatea terenurilor Andami și ICMA se află și fosta platformă Tubinox, achiziționată de familia Negoiță.

Un portofoliu imobiliar diversificat, de un miliard de euro

Frații Pavăl domină deja topul celor mai mari proprietari de birouri cu capital românesc. Din profiturile Dedeman, cei doi au direcționat aproximativ un miliard de euro către piața de real estate. Printre cele mai mari lovituri se numără preluarea portofoliului CA Immo cu 377 de milioane de euro, a complexului The Bridge cu circa 200 de milioane de euro și a proiectului The Office din Cluj-Napoca cu peste 120 de milioane de euro. Aceste achiziții le asigură locul secund la nivel național pe segmentul birourilor, deținând un portofoliu impresionant de 11 proiecte, cu o suprafață închiriabilă de 350.000 de metri pătrați.

În plus, grupul Pavăl Holding explorează piața rezidențială. Surse din domeniu arată că frații Pavăl au achiziționat 11 hectare în Pipera, aproape de Școala Americană, pentru un viitor ansamblu de locuințe și magazine, și pregătesc deja construcția unui cartier de apartamente și a proiectului mixt Dedeman Campus în județul Bacău.