Mihai Jurca publică un nou episod despre „mufarea PSD la banii SAFE”: Acasă la directorul uneia dintre uzine au fost găsiți aproximativ jumătate de milion de euro cash

Mihai Jurca a revenit sâmbătă cu un nou mesaj public referitor la modul în care sunt gestionate fondurile din contractele militare SAFE. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, el a acuzat direct Partidul Social Democrat de practici corupte și de blocarea intenționată a unei inițiative de digitalizare menite să sprijine producția națională.

Fostul oficial a explicat că, în timpul activității sale la Cancelarie, a dezvoltat o platformă destinată implicării companiilor românești în contractele de armament și tehnică militară. Proiectul nu a fost lansat deoarece, la acel moment, Executivul din care făcea parte era unul minoritar.

„Am lăsat la Cancelarie o platformă prin care toate companiile din România pot deveni furnizori în contractele SAFE, astfel încât să creștem producția locală. Nu am putut-o lansa, pentru că eram guvern minoritar. Se ocupă cineva de asta? Nu! Cer Guvernului și Ministerului Economiei să adopte actul normativ necesar și să o pună în funcțiune! Este cea mai rapidă cale ca o parte mai mare din acești bani să rămână în România”, a scris Mihai Jurca.

Motivul pentru care această platformă este ținută blocată, susține el, este tocmai gradul de transparență pe care l-ar aduce în sistemul de achiziții publice.

„Clienții de casă nu se pot mufa prin platformă: procedura este corectă, iar recomandările nu au loc, pentru că totul lasă urme”, a punctat autorul postării.

Perchezițiile DNA și costurile ascunse ale mentenanței

În continuarea mesajului, Jurca a adus în discuție istoricul recent al industriei de apărare, domeniu pe care îl consideră „păstorit de mulți ani” de reprezentanții PSD. El a reamintit publicului despre o amplă operațiune anticorupție desfășurată în vară.

La data de 23 iulie 2026, procurorii DNA au efectuat percheziții la mai multe unități din industria de apărare, printre care cele din Cugir, București și Plopeni. Dosarul viza infracțiuni de luare și dare de mită legate de achiziții și mentenanță. În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit la domiciliul unuia dintre directorii de uzină aproximativ o jumătate de milion de euro în numerar.

Mihai Jurca a atras atenția că adevărata miză financiară a contractelor SAFE nu o reprezintă achiziția inițială a echipamentelor, ci operarea acestora pe termen lung. El a citat date ale echivalentului american al Curții de Conturi (GAO), care arată că operarea și întreținerea reprezintă aproximativ 70% din costul total pe durata de viață a unui sistem militar.

„Jumătate din mentenanță și reparații se vor face în România. Iar dosarul DNA arată de ce contează cine le gestionează: mita era legată tocmai de contracte de mentenanță și achiziții”, a concluzionat Mihai Jurca.