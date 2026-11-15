Un pește de până la 100 de kilograme s-a răspândit în râurile Spaniei. Gestul din 1974 care amenință acum speciile locale

Introdus în 1974 de un pescar german într-un lac de acumulare de pe Ebru, somnul s-a extins în cinci regiuni spaniole și figurează acum printre speciile exotice invazive.

Liliana Vornicu
Un pește de până la 100 de kilograme s-a răspândit în râurile Spaniei. Gestul din 1974 care amenință acum speciile locale

Sursa foto: captură lanacion.com

Introdus în 1974 de un pescar german într-un lac de acumulare de pe Ebru, somnul s-a extins în cinci regiuni spaniole și figurează acum printre speciile exotice invazive.

În 1974, un pescar german a adus exemplare de somn în Spania, cu gândul de a le valorifica după ce cresc. După 52 de ani, gestul lui a devenit o problemă serioasă pentru râurile țării. Specia pune în pericol peștii locali, iar autoritățile cer măsuri de control, potrivit lanacion.com.

Un plan de afaceri cu urmări neprevăzute

Totul a pornit de la o inițiativă privată, potrivit lanacion.com. Pescarul german a lansat în 1974 primele exemplare de somn, un pește din familia somnilor, în lacul de acumulare Mequinenza, de pe râul Ebru.

Planul lui inițial era să lase peștii să se dezvolte, apoi să-i captureze și să-i comercializeze. La efectele asupra mediului nu s-a gândit. Peste 52 de ani, prezența speciei a ajuns să reprezinte un pericol grav pentru ecosistemele râurilor spaniole, scrie sursa citată.

Dimensiuni record și o expansiune rapidă

Somnul are reputația celui mai mare pește de apă dulce de pe continentul european. Un exemplar poate măsura până la doi metri și jumătate și poate atinge o greutate de până la 100 de kilograme.

Odată ajunsă în Ebru, specia s-a acomodat fără dificultate și, înmulțindu-se, a pătruns în mai multe regiuni ale Spaniei: Aragon, Catalonia, Extremadura, Țara Bascilor și Comunitatea Valenciană.

Problema nu ține doar de Spania. Peștele a fost adus și în Franța, Italia, Danemarca, Croația, Țările de Jos și Regatul Unit, iar și acolo creează dificultăți pentru mediu.

Pe lista speciilor invazive

Ministerul pentru Tranziție Ecologică și Provocare Demografică (Miteco) din Spania a inclus somnul în Catalogul spaniol al speciilor exotice invazive. Potrivit Miteco, somnul se deplasează puțin și caută ape calme, adânci și tulburi, cu substrat moale. Suportă inclusiv o salinitate ușoară și o poluare de nivel scăzut.

Cel mai mare pericol vine din comportamentul său de prădător. Pentru că se hrănește mai ales cu macronevertebrate și cu pești autohtoni, somnul amenință direct supraviețuirea speciilor native.

Ce au constatat cercetătorii

Efectele au fost documentate și științific. Un studiu publicat în revista Fisheries Management and Ecology și coordonat de Carlos Fernández-Delgado, doctor în științe biologice, a constatat că, acolo unde apare somnul, populațiile de mrene și cele de crapi scad puternic. Mrena este o specie autohtonă, iar crapul este, la rândul lui, o specie invazivă.

Recomandările autorităților

Ca să limiteze extinderea speciei și pagubele aduse mediului, autoritățile propun un set de măsuri stricte.

„Campanii de conștientizare, pentru a evita mutarea exemplarelor dintr-un loc în altul. Respectarea strictă a legislației în vigoare. Încurajarea pescuitului fără eliberarea capturii și colaborarea cu pescarii la acțiuni intensive de control, pentru a reduce populația speciei”, arată sursa citată.

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