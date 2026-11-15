Dan Motreanu avertizează: România riscă să piardă o parte din noile fonduri europene dacă nu poate concura cu statele dezvoltate

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu avertizează că o parte importantă din noul Fond European pentru Competitivitate va fi distribuită prin competiție la nivel european, iar există riscul ca statele și regiunile deja dezvoltate să atragă cea mai mare parte a finanțărilor.

Negocierile privind viitorul Fond European pentru Competitivitate au intrat într-o etapă importantă la Bruxelles, iar una dintre cele mai sensibile teme vizează modul în care vor fi distribuite finanțările europene destinate dezvoltării industriilor strategice, tehnologiilor avansate și inovării.

Subiectul a fost abordat de Dan Motreanu, europarlamentar PNL, membru al Grupului PPE și al Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European, într-un document de poziție dedicat noului instrument european care ar urma să beneficieze de sute de miliarde de euro în perioada 2028-2034.

Potrivit eurodeputatului, una dintre principalele provocări pentru România este faptul că fondurile nu vor fi împărțite prin cote naționale prestabilite, ci prin competiție între proiecte depuse de companii, universități și organizații din întreaga Uniune Europeană.

„O parte importantă a finanțărilor va fi acordată prin competiție, pe baza calității proiectelor, a capacității de inovare și a valorii adăugate europene, fără alocări naționale garantate”, afirmă Dan Motreanu.

În opinia sa, acest mecanism poate genera dezechilibre dacă nu sunt introduse măsuri care să faciliteze participarea statelor mai puțin dezvoltate.

„Există astfel riscul ca întreprinderile din statele și regiunile mai dezvoltate, care beneficiază deja de infrastructură performantă, capital și ecosisteme puternice de cercetare, să atragă o parte disproporționată din finanțare”, avertizează europarlamentarul.

„Nu trebuie să accentuăm decalajele existente”

Potrivit lui Dan Motreanu, scopul noului Fond European pentru Competitivitate este creșterea competitivității întregii Uniuni Europene, nu consolidarea avantajelor pe care anumite state membre le au deja.

„Nu trebuie să ajungem în situația în care un fond destinat creșterii competitivității întregii Uniuni Europene să contribuie la accentuarea decalajelor economice și tehnologice dintre statele membre și dintre regiuni”, afirmă acesta.

În acest context, europarlamentarul spune că a intervenit în cadrul procedurilor parlamentare pentru a susține o distribuție mai echilibrată a finanțărilor.

„Am depus amendamente în comisiile de specialitate ale Parlamentului European și am susținut, în dezbaterile parlamentare și prin întrebări adresate Comisiei Europene, necesitatea unui acces mai echilibrat din punct de vedere geografic la Fondul European pentru Competitivitate”, explică Dan Motreanu.

Acesta susține că România și celelalte state aflate încă în proces de recuperare a decalajelor economice trebuie să beneficieze de instrumente care să le permită participarea efectivă la competiția europeană.

„Am solicitat ca noul Fond să sprijine efectiv și întreprinderile din state precum România, inclusiv din regiunile mai puțin dezvoltate, și să faciliteze integrarea acestora în lanțurile industriale și tehnologice europene”, afirmă eurodeputatul.

Ce măsuri cere europarlamentarul român

În documentul transmis în contextul negocierilor europene, Dan Motreanu detaliază și obiectivele pe care le susține în Parlamentul European.

Printre acestea se numără consolidarea participării IMM-urilor din toate statele membre, sprijinirea dezvoltării industriale și tehnologice în regiunile mai puțin dezvoltate, promovarea parteneriatelor dintre companii din diferite țări și monitorizarea distribuției geografice a finanțărilor.

De asemenea, europarlamentarul spune că a ridicat problema concentrării fondurilor în jurul marilor companii europene.

„Am adresat Comisiei Europene întrebări și cu privire la măsurile prin care va fi prevenită concentrarea finanțărilor în beneficiul marilor companii multinaționale, în detrimentul IMM-urilor și al întreprinderilor din statele cu economii mai puțin dezvoltate”, arată documentul.

Potrivit acestuia, răspunsul primit de la vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a făcut referire la serviciile de sprijin pentru IMM-uri și la instrumentele financiare care ar trebui să faciliteze accesul la finanțare în toate statele membre.

Anul decisiv pentru viitorul fond european

Negocierile privind Fondul European pentru Competitivitate și viitorul buget multianual al Uniunii Europene sunt încă în desfășurare, iar anul 2027 este considerat decisiv pentru adoptarea programelor care vor intra în vigoare începând cu 2028.

În finalul documentului, Dan Motreanu subliniază că pentru România miza nu este doar posibilitatea formală de a aplica pentru finanțări, ci accesul efectiv la marile proiecte industriale și tehnologice europene.

„Este esențial să existe mecanisme care să faciliteze participarea efectivă a întreprinderilor noastre, nu doar posibilitatea formală de a depune proiecte”, afirmă europarlamentarul.

„România trebuie să joace un rol mai important în dezvoltarea industriei și tehnologiilor europene. Companiile, universitățile și centrele noastre de cercetare trebuie să beneficieze de noile oportunități de finanțare și să participe activ la marile proiecte industriale și tehnologice ale Uniunii Europene”, concluzionează Dan Motreanu.