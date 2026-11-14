România caută prima victorie din Liga Națiunilor și revanșa împotriva Poloniei. Cum arată echipa de start

Meciul începe la 21.45.

Redactia Cotidianul - redactor
România caută prima victorie din Liga Națiunilor și revanșa împotriva Poloniei. Cum arată echipa de start

FOTO: Echipa națională de fotbal a României via Facebook

Meciul începe la 21.45.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește sâmbătă seara, de la ora 21.45, naționala Poloniei, într-o încercare de a își lua revanșa după înfrângerea suferită în urmă cu două săptămâni. Meciul dintre cele două reprezentative este cea de-a cincea etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor.

Sâmbătă, Gheorghe Hagi, selecționerul României, a anunțat echipa de start. Decarul echipei, în locul lui Nicolae Stanciu, va fi Ianis Hagi.

Lotul celor 23 de jucători pe care se va baza Gheorghe Hagi este compus din:

Ştefan Târnovanu (1), Andrei Raţiu (2), Radu Drăguşin (3), Andrei Coubiş (4), Virgil Ghiţă (5), Andrei Băluţă (6), Florinel Coman (7), Alex Cicâldău (8), Daniel Bîrligea (9), Ianis Hagi (10), Nicuşor Bancu (11), Otto Hindrich (12), Matei Ilie (13), Ianis Stoica (14), Lisav Eissat (15), Laurenţiu Popescu (16), Vladimir Screciu (17), Cătălin Cîrjan (18), Marius Corbu (19), Dennis Man (20), Olimpiu Moruţan (21), Vlad Dragomir (22), Tony Strata (23).

Echipa de start a României este: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat – Băluță, Dragomir – Man, Cicâldău, Ianis Hagi – Coman.

Înainte de începerea partidei va avea loc un moment de reculegere în memoria victimelor atacului armat din Cracovia. Momentul a fost solicitat de echipa Poloniei.

România a înregistrat în ultimele meciuri patru înfrângeri consecutive. Ultima victorie a fost într-un amical cu Țara Galilor, în iunie. De atunci, tricolorii au pierdut pe linie toate meciurile jucate în Liga Națiunilor:

  • 1-2 împotriva Suediei (25 septembrie)
  • 2-4 împotriva Bosniei (28 septembrie)
  • 0-6 împotriva Poloniei (2 octombire)
  • 0-1 împotriva Suediei (5 octombrie)

De cealaltă parte, Polonia are și ea două înfrângeri în Liga Națiunilor până acum: una în fața Suediei și una în fața Bosniei. Tot într-un meci cu Bosnia a reușit un egal, iar în turul cu România a câștigat fără drept de apel, cu 6-0.

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