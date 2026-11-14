Chiar și așa, competiție va exista. Participanții de anul acesta se vor întrece pentru a ocupa cele 5.217 de locuri (5.079 de locuri în an 2025) şi 266 de posturi (295 de posturi în 2025), scrie News.ro.

Cei mai mulți dintre cei înscriși vor susţine concursul la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Mai exact, aici vor susține examenul 3.736 de candidați, ceea ce înseamnă 37% din numărul total de persoane înscrise. 2.733 dintre ele vor candida pentru domeniul Medicină, 725 pentru domeniul Medicină Dentară şi 278 pentru domeniul Farmacie.

News.ro mai notează că, la nivel naţional, pentru ocuparea celor 4.481 de locuri scoase la concurs pe domeniul Medicină s-au înscris 7.180 de candidaţi, pentru cele 491 de locuri alocate domeniului Medicină Dentară 1.855 de candidaţi, în timp ce pentru cele 245 de locuri din domeniul Farmacie s-au înscris 934 de concurenţi.

„Pentru absolvenţii universităţilor de medicină şi farmacie din România, concursul de rezidenţiat constituie mai mult decât o simplă evaluare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul anilor de studiu. Acesta reprezintă o etapă fundamentală în parcursul profesional al viitorilor medici şi farmacişti, marcând tranziţia de la formarea academică la exercitarea profesiei în cadrul sistemului de sănătate. Totodată, concursul reflectă nivelul de pregătire ştiinţifică şi profesională al candidaţilor, precum şi responsabilitatea şi angajamentul acestora faţă de valorile medicinei şi faţă de binele pacientului”, a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

„Organizarea acestui concurs constituie, în fiecare an, o responsabilitate majoră pentru Universitatea noastră”

Totodată, prof. univ. dr. Răzvan Hainăroşie, preşedintele Comisiei Locale a Concursului de Intrare în Rezidenţiat pentru Centrul Universitar Bucureşti şi Prodecan al Facultăţii de Medicină din cadrul UMF ”Carol Davila”, a precizat că un astfel de examen presupune o planificare riguroasă.

„Concursul de intrare în rezidenţiat reprezintă un moment definitoriu în parcursul profesional al absolvenţilor, marcând trecerea către o nouă etapă de pregătire şi alegerea specialităţii în care se vor forma. Organizarea acestui concurs constituie, în fiecare an, o responsabilitate majoră pentru Universitatea noastră, atât prin amploarea sa, cât şi prin importanţa pe care o are pentru viitorul profesiei medicale. Este o acţiune complexă, care presupune o planificare riguroasă, o coordonare atentă şi respectarea unor proceduri clare, astfel încât fiecare candidat să beneficieze de condiţii egale de examinare, într-un cadru corect, sigur şi bine organizat”, a explicat acesta.

Concursul de intrare în rezidențiat presupune un test grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Candidații vor avea la dispoziție patru ore pentru a răspunde la întrebări.

Lucrările vor fi corectate în aceeași zi, după o pauză de 15 minute de la expirarea timpului alocat concursului. Candidații nemulțumiți de rezultat pot depune contestație în termen de 24 de ore.

Contestațiile vor fi soluționate în 48 de ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu.