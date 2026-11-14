„Prietenia” PSD-PNL se rupe și în țară. PNL Iași a decis încetarea colaborării cu PSD și începe demersurile pentru revocarea viceprimarului social-democrat

„Hotărârea a fost adoptată în urma consultărilor desfășurate în cadrul Organizației Municipale PNL Iași și al Biroului Politic Local PNL Iași, în concordanță cu noua direcție politică stabilită de conducerea națională a Partidului Național Liberal, după trecerea partidului în opoziție.

Prin această decizie, PNL Iași pune capăt oricăror înțelegeri politice și formule de susținere reciprocă cu PSD în administrația municipiului Iași. Liberalii consideră că delimitarea de PSD trebuie să fie una clară, definitivă și aplicată consecvent, atât la nivel național, cât și local”, mai transmit reprezentanții PNL Iași.

„Nu mai există nicio justificare politică pentru menținerea acestei formule de colaborare”

Totodată, Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, liberalii nu pot construi la nivel național o alternativă la PSD, iar la Iași să continue o formulă politică ce contrazice această direcție.

„Nu putem fi adversarii PSD la București și partenerii săi politici la Iași. Am spus foarte clar că PNL trebuie să își recâștige identitatea, credibilitatea și capacitatea de a reprezenta electoratul de centru-dreapta. Acest lucru începe prin decizii concrete, nu prin declarații de intenție. De aceea, am decis să inițiem imediat procedurile pentru schimbarea viceprimarului PSD. Nu mai există nicio justificare politică pentru menținerea acestei formule de colaborare.

Iașul are nevoie de o administrație care să răspundă în fața cetățenilor, nu de aranjamente între partide. Are nevoie de investiții, infrastructură, reguli clare în urbanism, transparență și respect pentru interesul public. PNL Iași va construi o alternativă politică și administrativă puternică, deschisă tuturor celor care cred în modernizarea orașului”, a precizat Alexandru Muraru.

Acesta a mai declarat că „separarea de PSD este definitivă”.

„În același timp, vom susține în Consiliul Local orice proiect bun pentru Iași, indiferent cine îl propune. Nu vom confunda opoziția politică cu blocarea administrației. Interesul ieșenilor va rămâne întotdeauna mai important decât interesele de partid”, a completat Alexandru Muraru.

„Nici românii, nici liberalii adevărați nu își mai doresc o alianță cu PSD”

Costel Alexe, președintele liberal al Consiliului Județean Iași, a declarat, la rândul său, că ieșenii care au votat candidații PNL nu au făcut-o ca aceștia să recurgă la alianțe oficiale sau de conjunctură cu PSD.

„Partidul Național Liberal trebuie să continue să lucreze pentru comunitate. Ieșenii care ne-au votat și-au pus încrederea în echipa liberală, iar noi avem obligația să ne respectăm angajamentele și să ducem la îndeplinire programul de guvernare locală, obiectiv cu obiectiv, proiect cu proiect.

Dar nu putem face asta dacă nu suntem o echipă unită, dacă unii trag în dreapta, iar alții în stânga. PNL merge pe drumul lui, cu direcția lui, cu responsabilitate față de comunitatea ieșeană. Astăzi avem mai multă claritate decât în ultimii ani despre ceea ce își doresc oamenii. Iar nici românii, nici liberalii adevărați nu își mai doresc o alianță cu PSD”, a spus Costel Alexe.

„Nu e posibil ca această aliantă să mai existe în vreo comunitate”

Acesta a mai adăugat că alianța de conjunctură cu PSD „a fost dintotdeauna nefirească și dăunătoare pentru PNL”.

„Cu toții am înghițit-o ca pe o pastilă amară în numele unei stabilități în condiții de pandemie și apoi de război. Dar am văzut că de funcționat, nu a funcționat. Ne-am asumat greșeala, am decontat politic, pe bună dreptate. Dar am și învățat din asta. Orice alianță cu PSD este o mare eroare pentru PNL și un dezastru pentru România.

Nu e posibil ca această aliantă să mai existe în vreo comunitate. Cu atât mai mult la Iași. La nivel județean, nu am consimțit niciodată vreo colaboare cu PSD în cei șase ani de mandat. Ea nu poate exista nici la nivelul municipiului. Cine are nostalgii sau înclinații PSDiste ar trebui singur să își regândească poziția în PNL”, a spus Costel Alexe.

„PNL Iași își propune să reconstruiască o alternativă liberală credibilă”

În cadrul aceleași ședințe, conducerea Organizației Municipale PNL Iași și grupul consilierilor locali liberali au primit mandatul de a elabora o strategie politică și administrativă autonomă, construită pe principii de centru-dreapta, se arată în comunicatul de presă.

„Prioritățile acestei strategii sunt atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, introducerea unor reguli transparente în urbanism, eficientizarea administrației și îmbunătățirea serviciilor publice.

PNL Iași își propune să reconstruiască o alternativă liberală credibilă, capabilă să recâștige încrederea electoratului și să ofere municipiului o perspectivă reală de dezvoltare”, mai transmit reprezentanții PNL.

„Hotărârea BPJ este obligatorie pentru reprezentanții PNL vizați de aceasta”

Aceștia au mai adăugat că încetarea colaborării politice cu PSD nu va afecta susținerea proiectelor de interes public.

„Consilierii locali PNL vor analiza și vota inițiativele administrative în funcție de legalitate, transparență, eficiență și beneficiile concrete pentru comunitate.

Hotărârea BPJ este obligatorie pentru reprezentanții PNL vizați de aceasta, iar nerespectarea deciziilor și a consemnului de vot stabilit de conducerea județeană atrage răspunderea disciplinară, conform Statutului Partidului Național Liberal.

Prin hotărârea adoptată în unanimitate, PNL Iași își asumă o nouă etapă politică: separarea definitivă de PSD, reconstrucția unei alternative de centru-dreapta și promovarea unei administrații moderne, transparente și orientate spre dezvoltarea municipiului Iași”, mai scrie în comunicat.