Document rusesc la negocierile de pace. Moscova cere retragerea trupelor NATO la granițele din 1997 pentru un acord în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a refuzat concesiile în dosarul ucrainean, în ciuda stimulentelor economice oferite de trimișii americani, Jared Kushner și Steve Witkoff. Liderul de la Kremlin a insistat asupra soluționării „cauzelor profunde” ale războiului înainte de oprirea definitivă a conflictului.

Documentul fără semnătură, denumit „non-paper” în limbaj diplomatic, cere oprirea extinderii NATO și a oricărei activități militare în Ucraina, Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, notează The New York Times. Mai mult, Moscova solicită ca Franța și Marea Britanie să excludă utilizarea armelor nucleare pentru protejarea altor state europene. Această solicitare vine pe fondul discuțiilor recente din Europa generate de incertitudinile privind sprijinul american sub administrația Trump.

Rusia condiționează direct și viitorul parcurs european al Kievului. Conform documentului, Moscova ar aproba aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană doar dacă statul ucrainean nu participă la politica de apărare comună a blocului comunitar. Totodată, documentul solicită oprirea tuturor livrărilor occidentale de armament și echipamente militare către Ucraina. Reclamată încă din 2021, retragerea trupelor și bazelor NATO la granițele din 1997 ar slăbi capacitatea de apărare a celor mai vulnerabili membri ai alianței, precum Polonia, Estonia, Letonia și Lituania.

Negocierile din Abu Dhabi și viziunea Războiului Rece

Întâlnirea din Abu Dhabi a marcat prima discuție față în față din luna februarie între oficiali americani, ruși și ucraineni. La discuții a participat și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al trupelor americane și al NATO în Europa. Generalul a avut un schimb de replici aprins cu oficialii ruși și a cerut explicații detaliate privind îngrijorările Moscovei referitoare la Europa.

În fața americanilor, delegația rusă a propus un model de securitate bazat pe Pactul de la Varșovia și pe perioada Războiului Rece. Rușii au argumentat că zonele separate de influență americano-sovietice din acea epocă, alături de comunicarea specifică acelui aranjament, au redus riscul de conflict.

Emisarii americani au respins această viziune și au cerut oficialilor ruși să privească spre viitor. Ei au subliniat schimbările majore survenite din decembrie 2021 până în prezent. Trimișii lui Donald Trump s-au arătat deschiși la noi propuneri din partea Moscovei, cu condiția includerii unor pași concreți pentru reducerea tensiunilor.

Din Emiratele Arabe Unite, Jared Kushner și Steve Witkoff au călătorit joi la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin. Ulterior, trimișii americani s-au deplasat la Dublin pentru a-l informa pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre stadiul discuțiilor.

Reacția liderilor europeni și viitoarea întâlnire Putin-Trump

Poziția dură a Moscovei a provocat reacții imediate în rândul liderilor europeni. Premierul polonez Donald Tusk a respins categoric propunerile rusești în timpul unei declarații susținute la Dublin.

„Acceptarea condițiilor rusești ar însemna o amenințare directă pentru securitatea Poloniei. Este clar că ele sunt inacceptabile nu doar pentru Ucraina, ci, mai presus de toate, pentru Europa și, cu siguranță, pentru țări precum Polonia”, a afirmat Donald Tusk.

Jared Kushner a încercat să calmeze îngrijorările partenerilor europeni. El a dat asigurări la Dublin că Statele Unite nu vor încheia acest acord fără prezența europenilor la masa negocierilor. Premierul luxemburghez Luc Frieden a reiterat la rândul său necesitatea implicării Europei în orice discuție despre arhitectura de securitate a continentului.

Aceste evoluții diplomatice au loc cu puțin timp înaintea unei noi întâlniri la nivel înalt. Vladimir Putin și Donald Trump au programată o discuție săptămâna viitoare la Shenzhen, în China. Reuniunea se va desfășura în marja summitului anual al economiilor din regiunea Asia-Pacific.