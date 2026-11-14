Când un cântec devine mai mult decât muzică. Despre noua piesă a Deliei, curajul artiștilor și puterea de a schimba mentalități

Oricât de ciudat ar părea la prima vedere, uneori, o societate se schimbă nu pentru că cineva îi explică foarte bine ce este greșit. Se schimbă pentru că cineva îi cântă acel lucru, iar oamenii încep să fredoneze, aproape fără să-și dea seama, o idee pe care până atunci poate că nici nu erau dispuși să o asculte.

Muzica are această putere extraordinară: poate transforma o nemulțumire individuală într-o emoție colectivă. Poate face ca un mesaj incomod să ajungă la oameni care n-ar citi niciodată un studiu sociologic sau un articol despre discriminare. Iar uneori poate da curaj celor care nu știau cum să spună ce îi doare.

M-am gândit la toate acestea ascultând „Femeia”, noul cântec lansat de Delia acum câteva zile. Piesa îmi place tare mult pentru că spune în cuvinte puține lucruri foarte importante. Cântecul „vorbește” despre femei, despre munca lor adesea invizibilă, despre presiunea de a fi frumoase, agreabile, disponibile și despre dreptul de a exista în afara așteptărilor pe care societatea le construiește pentru ele.

Dacă ai expune toate acestea într-o conversație obișnuită, ai fi pusă repede „la colț”. Ți s-ar explica, poate, că sunt probleme mult mai importante în viață. Doar că lumea se schimbă pornind de la lucrurile mici…

„Nu suntem flori, florile-s decor”, cântă Delia. E o propoziție simplă, dar cu o încărcătură mult mai mare decât pare la prima ascultare.

Pentru că noi, în România, iubim metafora femeii-floare. O folosim în felicitările de 8 Martie, în discursurile festive și în complimentele pe care le credem elegante. Florile sunt frumoase, delicate, trebuie admirate și protejate. Numai că, de prea multe ori, din acest compliment lipsește un amănunt: femeia este, înainte de orice, un om. Un om cu propriile ambiții, cu oboseală, opinii, furie, dorințe și dreptul de a lua decizii care nu trebuie să placă tuturor.

Și nu cred că problema este să fii delicată sau să îți placă florile. Problema începe când delicatețea devine o obligație, frumusețea devine o datorie, iar revolta este considerată un defect de caracter.

Delia vorbește și despre femeile care lucrează, creează, protejează, au grijă de ceilalți și continuă să funcționeze chiar și atunci când sunt epuizate. Mi se pare interesant că, într-o cultură în care femeilor li se spune frecvent cât sunt de puternice, vorbim încă insuficient despre cât sunt de obosite. Despre munca domestică, despre responsabilitățile emoționale, despre toate acele lucruri care trebuie făcute, dar care rareori intră în calcul atunci când evaluăm contribuția cuiva.

Și îmi place mai ales că nu vorbim despre un gest izolat al artistei.

În 2025, Delia a lansat „Scris în stele”, despre stereotipurile feminine, iar în februarie 2026 a colaborat cu Irina Rimes pentru „Petale”, un cântec despre abuz, violență și indiferența celor care asistă fără să intervină. Cele două artiste au pornit de la experiența participării la un protest împotriva violenței asupra femeilor.

Și-mi mai place că Delia alege să vorbească despre probleme pe care le consideră importante. Că este consecventă cu opiniile ei, fermă când trebuie, fără să caute un conflict. Pur și simplu, expune lucrurile în care crede, folosindu-se de platforma pe care o are – muzica. Cred că avem nevoie de artiști care să facă asta.

În România, un alt exemplu recent este Erika Isac, care, în 2024, a provocat o dezbatere națională cu piesa „Macarena”. Limbajul explicit a scandalizat o parte a publicului, dar mesajul despre misoginism, violență și culpabilizarea victimelor a ajuns la milioane de oameni.

Mi s-a părut atunci interesant cât de repede conversația s-a mutat de la ceea ce spunea tânăra artistă la felul în care spunea. O parte dintre comentatori păreau mai deranjați de cuvintele vulgare decât de violența despre care vorbeau acele cuvinte.

Nu înseamnă că un mesaj important scutește o creație de critica artistică. Putem discuta despre versuri, muzică, estetică sau calitatea interpretării. Dar merită să observăm și momentul în care judecarea formei devine o metodă convenabilă de a evita fondul.

Istoria muzicii este plină de cântece care au dat voce unor nedreptăți și au contribuit la schimbarea felului în care oamenii le priveau.

În 1939, Billie Holiday interpreta „Strange Fruit”, un cântec tulburător despre linșarea afro-americanilor. Într-o Americă în care segregarea și violența rasială erau realități cotidiene, artista a dus această temă în fața publicului larg. Cântecul era atât de incomod încât unele posturi de radio refuzau să îl difuzeze.

În 1964, Nina Simone lansa „Mississippi Goddam”, un răspuns artistic la violența rasială, după asasinarea activistului Medgar Evers și atentatul asupra unei biserici din Birmingham în care muriseră patru fetițe. Cântecul transforma furia și durerea într-o declarație publică. Simone își asuma astfel și riscul de a pierde o parte din public.

Trei ani mai târziu, Aretha Franklin transforma „Respect”, piesa lui Otis Redding, într-un imn al demnității și al egalității. Cântecul a devenit asociat atât cu mișcarea pentru drepturile civile, cât și cu emanciparea femeilor. Geniul acestei piese este că nu cere un privilegiu. Cere ceva ce ar trebui să fie firesc: respect.

Avem și noi, în România, o istorie a cântecelor care au exprimat aspirații colective.

„Imnul Golanilor”, al lui Cristian Pațurcă, a devenit una dintre vocile Pieței Universității din 1990. „Nopți”, cântecul lui Valeriu Sterian, cunoscut și prin chemarea „Vino, Doamne!”, a rămas asociat cu Revoluția și cu protestele de la începutul anilor ’90.

Pentru cei care le-au cântat împreună, aceste melodii au fost mai mult decât divertisment. Au dat sentimentul apartenenței la o comunitate. Au exprimat speranțe și nemulțumiri, iar astăzi funcționează și ca documente emoționale ale unei epoci.

Pentru că acesta este unul dintre lucrurile pe care muzica le face mai bine decât multe discursuri: creează solidaritate.

Desigur, ar fi naiv să credem că un cântec poate rezolva probleme structurale. O melodie despre violența domestică nu înlocuiește instituțiile care trebuie să protejeze victimele. Un refren despre egalitate nu schimbă automat comportamentul unui angajator sau prejudecățile unei familii. Dar poate modifica ceva înaintea legilor și a comportamentelor: limbajul în care o societate își discută problemele.

Nu toți vor fi de acord. Nici nu trebuie. Dar măcar vor auzi o altă perspectivă.

Mi-aș dori să ajungem să vorbim mai mult despre această dimensiune a culturii: capacitatea ei de a educa fără să țină lecții, de a provoca fără să umilească și de a construi empatie acolo unde argumentele raționale nu mai sunt suficiente.

Și, revenind la Delia, mi se pare important că „Femeia” nu este, în esență, un cântec despre cât de extraordinare trebuie să fie femeile. Cred că progresul adevărat începe atunci când nu mai cerem femeilor să fie nici flori fragile, nici eroine neobosite. Când le permitem să fie pur și simplu oameni.

Iar dacă un cântec pop reușește să ne facă să discutăm mai atent despre asta, înseamnă că și-a depășit deja rolul de produs de divertisment.

De aceea am scris astăzi despre acest cântec. Și vă mulțumesc că ați citit acest text.